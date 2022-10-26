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Дело Навального ,  
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Суд удовлетворил иск Дерипаски к Навальному за видео о Лаврове

Суд обязал Навального, его соратников Албурова и Певчих, а также три СМИ удалить материал о Лаврове. За каждый день неисполнения решения назначена неустойка 50 тыс. руб.
Алексей Навальный (на экране)
Алексей Навальный (на экране) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному, его сторонникам Георгию Албурову, Марии Певчих и трем СМИ, касающийся материала о министре иностранных дел Сергее Лаврове, сообщил РБК адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Три СМИ, о которых идет речь, — это издание The Insider (Минюст включил его в реестр СМИ-иноагентов, Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной, главред Роман Доброхотов внесен в реестр иноагентов и заочно арестован), New Lines Institute for Strategy and Policy и Associated Newspapers Limited (холдинговая компания для «дочек» Daily Mail).

«Исковые требования [к указанным СМИ] были следующими: признать не соответствующими действительности опубликованные порочащие сведения, удалить из открытого доступа фотографию, незаконное использование которой является вмешательством в частную жизнь моего доверителя, и разместить опровержение в форме информации о судебном решении», — сообщил РБК Мельников.

По его словам, к Навальному и его соратникам были такие же требования, только в отношении публикации, которая была опубликована на YouTube-канале оппозиционера.

Как уточнил адвокат, материальных требований в иске не было, но суд согласился с позицией Дерипаски и назначил ответчикам судебную неустойку в случае, если они не захотят добровольно исполнить вынесенное решение. Размер судебной неустойки составит 50 тыс. руб. за каждый день задержки.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано, добавил Мельников. Саму публикацию о Лаврове он назвал «бездоказательной и не имеющей никакой фактической основы».

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РБК направил запрос в Зеленоградский районный суд Москвы.

Публикацию, о которой идет речь, Навальный разместил в сентябре 2018 года. В ней говорилось, в частности, об общении Лаврова и его семьи с Дерипаской. Бизнесмен уже судился с Навальным из-за расследования о нем и Анастасии Вашукевич (Рыбке). Суд постановил внести в реестр запрещенной информации блог Навального, ролик на YouTube и текстовую версию расследования на сайте оппозиционера.

В марте 2020 года Дерипаска через суд потребовал от Навального компенсировать моральный вред на 1 руб. Основной целью иска было защитить деловую репутацию бизнесмена, говорил Мельников. Истец требовал опровергнуть и удалить утверждения, озвученные Навальным в передаче «Навальный Live» на его YouTube-канале (Роскомнадзор требовал от руководства видеохостинга заблокировать канал). Навальный в авторской программе утверждал, что бизнес Дерипаски в России развивается благодаря получению крупных кредитов от государственных банков на нерыночных условиях и их рефинансированию. В конце 2021 года суд удовлетворил иск Дерипаски.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Алексей Навальный Олег Дерипаска Иск расследование Сергей Лавров
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