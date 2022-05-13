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Россия задействует конвенцию о биооружии в ситуации с Украиной

Россия будет использовать ст. 5 и 6 Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия. Эти статьи касаются сотрудничества и возможности подачи жалобы в Совбез ООН, если участник конвенции нарушит ее положения
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters)

Россия будет использовать ст. 5 и 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в запуске расследования о биолабораториях США на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.

«С учетом того, что американская сторона отказывается от какой-либо конструктивной дискуссии по этой теме, мы планируем задействовать механизмы, предусмотренные в ст. 5 и 6 КБТО», — сказал Небензя.

Он сообщил, что российская сторона уже собрала «значительный объем материалов», доказывающих, что США и Украина нарушили КБТО, при этом сбор и анализ этих данных еще продолжится, после чего их представят Совбезу для проведения расследования.

Согласно ст. 5 КБТО, государства — участники Конвенции «обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений Конвенции».

В ст. 6 КБТО говорится, что любой участник Конвенции, который заявляет о нарушении обязательств ее положений, может подать жалобу в Совет Безопасности ООН. В этой жалобе должны были указаны «все возможные доказательства, подтверждающие ее обоснованность, и просьба о ее рассмотрении Советом Безопасности».

О том, что на территории Украины была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона, сообщил в начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По его словам, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

Следственный комитет России завел уголовное дело по ст. 355 УК о разработке и производстве биологического оружия массового поражения. Глава ведомства Александр Бастрыкин утверждал, что финансирование со стороны США биологических программ на Украине с 2005 года превысило $224 млн.

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Госдепартамент США назвал обвинения Москвы дезинформацией, Пентагон и Белый дом также отвергли их. Глава Национальной разведки США Эврил Хэйнс подчеркнула, что существующие на территории Украины лаборатории, занимаются биозащитой и исследованиями в сфере общественного здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже отверг разработку оружия массового поражения в стране. Он сказал, что лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР, они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями.

12 мая первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия потребовала провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства военно-биологических программ в биолабораториях США на Украине.

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Татьяна Стекольникова
Василий Небензя Постпред России при ООН биологическое оружие расследование Украина США
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