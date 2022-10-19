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В ООН призвали задействовать Концепцию о биооружии из-за деятельности США

Россия вместе с Белоруссией, Венесуэлой, Зимбабве, Китаем, Кубой, Никарагуа и Сирией призывает задействовать все имеющиеся механизмы для получения ответов в связи с информацией о военно-биологической деятельности США на Украине. Текст заявления зачитал заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию», — сказал Воронцов.

Страны призвали задействовать шестую статью КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия — РБК). Статья шесть КБТО предусматривает возможность обращения стран-участниц конвенции в Совет Безопасности ООН, если считает, что другое государство нарушает свои обязательства в этой сфере.

В начале марта российское Минобороны заявило, что на Украине найдены доказательства существования лабораторий, где велась разработка компонентов биологического оружия. Финансирование, по его утверждению, осуществлял Пентагон. В министерстве считают, что после начала военной спецоперации 24 февраля Киев попытался скрыть следы этих исследований, поскольку власти США опасались провала секретных экспериментов.

Позднее в российском оборонном ведомстве уточнили, что лаборатории могли использоваться для создания вредоносных биоагентов. Министерство утверждает, что обнаружило свидетельства передачи образцов крови жителей Украины, относящихся к славянском этносу, за рубеж. В Минобороны также рассказали о проекте, который направлен на изучение распространения опасных инфекций через перелетных птиц.

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9 марта заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления перед сенатом заявила, что на Украине имеются объекты, где проводят исследования в сфере биологии, а Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль российских вооруженных сил. Однако уже на следующий день Пентагон и Белый дом назвали обвинения со стороны Москвы в разработке биооружия на Украине ложными.

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