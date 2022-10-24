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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Минобороны: российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях
Атаки отражены в направлении населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны

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Российские военные отразили атаки украинских сил на купянском, красно-лиманском, южно-донецком и николаево-криворожском направлениях, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

По данным ведомства:

  • на купянском направлении российские позиции в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области пытались атаковать до трех мотопехотных рот ВСУ. Все атаки отражены, украинские силы отброшены на исходные позиции. Убиты 25 украинских военных, уничтожены один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа;
  • на красно-лиманском направлении две механизированные роты пытались «вклиниться в оборону» российских войск в направлении села Червонопоповка в ЛНР. С помощью ударов авиации и артиллерии, а также обороняющихся подразделений украинские силы «отброшены на исходный рубеж». Убиты более 20 украинских военных, уничтожены две боевые машины пехоты;

  • на южно-донецком направлении две ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении поселков Сладкое и Владимировка в ДНР. Атака была отражена. Убиты 25 украинских военных, уничтожены танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля;
  • на николаево-криворожском направлении батальонная тактическая группа ВСУ «безуспешно атаковала» позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области. Убиты более 80 украинских военных, уничтожены 11 боевых бронемашин и 15 автомобилей.

Российская спецоперация на Украине продолжается восемь месяцев. 18 октября недавно назначенный командующим группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин заявил, что обстановка в зоне военных действий напряженная, поскольку украинские силы стремятся прорвать оборону и для этого «подтягивают на передовую все имеющиеся резервы». На следующий день, 19 октября, президент Владимир Путин объявил военное положение на территории присоединившихся к России регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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