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Росавиация вновь продлила запрет на полеты в южные аэропорты России

Росавиация: запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России продлили до 3 ноября
Аэропорты юга России будут закрыты как минимум до 3 ноября, сообщила Росавиация. Ограничения ввели еще в конце февраля и с тех пор регулярно продлевали
Фото: Lex Rayton / Global Look Press
Фото: Lex Rayton / Global Look Press

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября 2022 года, сообщил РБК представитель Росавиации.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Воронежа, Курска, Краснодара, Липецка, Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты.

Эти аэропорты, находящиеся вблизи от границы с Украиной. Они приостановили работу еще в день начала спецоперации, 24 февраля. В Росавиации поясняли, что приняли такое решение из-за угрозы для гражданских самолетов.

С тех пор ограничение еженедельно продлевают, последний раз — 20 октября.

Из-за ограничений на полеты в южные аэропорты РЖД направили 144 дополнительных поезда в сторону Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других южных городов России и увеличили количество мест в составах. Ограничения на полеты также позволили расширить программу субсидированных перевозок: Росавиация сообщала, что смогла включить в нее 49 новых направлений в обход Москвы. Дополнительные соглашения о предоставлении субсидий заключены с 15 авиаперевозчиками, среди них ПАО «Аэрофлот» и компания UTair.

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