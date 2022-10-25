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Армения сочла нежелательным приезд депутата Госдумы

Армения сочла нежелательным приезд депутата Госдумы Константина Затулина
Константин Затулин
Константин Затулин (Фото: konstantinzatulin / Telegram)

Власти Армении сочли нежелательным приезд в страну депутата Госдумы от «Единой России», первого замглавы комитета по делам СНГ Константина Затулина, и прислали ему соответствующее письмо. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

Днем 25 октября, по словам депутата, на его корпоративную почту пришло письмо от начальника управления внешних связей Национального Собрания (парламента) Армении Тиграна Сейраняна. В нем говорилось:

«По поручению руководства Национального Собрания Республики Армения сообщаем Вам, что, к сожалению, Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим в дальнейшем Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным».

К своему сообщению Затулин прикрепил скриншот письма. Действия армянских властей он назвал оскорбительными. Пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян подтвердила агентству «Sputnik Армения» отправку такого письма.

Позднее российский парламентарий опубликовал другой пост с пояснением, где заявил, что накануне, 24 октября, направил вице-премьеру правительства Армении Мгеру Григоряну письмо. В нем депутат попросил оказать содействие в посещении города Джермук и его окрестностей 29 октября. Визит планировали «с целью ознакомлении со складывающейся ситуацией». В сентябре Азербайджан вел наступление на эти территории, когда его отношения с Арменией в очередной раз обострились.

РБК направил запросы в пресс-службы посольства Армении в России и МИД Армении.

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О том, что Затулину запретили въезд в Армению, ранее сообщила газета «Айкакан жаманак». Издание утверждало, что депутат в своих публичных интервью «неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне», заявлял, что Пашинян должен покинуть свой пост, утверждал, что армянские власти вбивают клин в армяно-российские отношения.

Главным редактором «Айкакан жаманак» раньше был действующий премьер Армении Никол Пашинян. Сейчас эту должность занимает его жена, Анна Акопян.

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Татьяна Зыкина, Алена Нефедова Алена Нефедова
Армения Константин Затулин запрет въезда
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