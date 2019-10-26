Минобороны показало видео переброски С-300 на границу с Афганистаном

Минобороны показало видео переброски С-300 на границу с Афганистаном

Ранее РБК стало известно, что российское военное ведомство впервые перебросило зенитный ракетный комплекс С-300 «Фаворит» в Таджикистан для защиты 201-й базы

Дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), поступившем в РБК.

На территорию республики технику доставили железнодорожным транспортом из арсенала хранения ЦВО в Поволжье. Минобороны России также представило видеозапись переброски техники в Таджикистан. В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники: командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения, машины обеспечения.

Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центральноазиатского региона, уточнили в Минобороны.