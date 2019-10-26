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Минобороны показало видео переброски С-300 на границу с Афганистаном
Ранее РБК стало известно, что российское военное ведомство впервые перебросило зенитный ракетный комплекс С-300 «Фаворит» в Таджикистан для защиты 201-й базы

Дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), поступившем в РБК.

На территорию республики технику доставили железнодорожным транспортом из арсенала хранения ЦВО в Поволжье. Минобороны России также представило видеозапись переброски техники в Таджикистан. В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники: командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения, машины обеспечения.

Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центральноазиатского региона, уточнили в Минобороны.

Политика
Минобороны перебросило ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном

Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к российскому оборонному ведомству, сообщал, что ЗРК С-300 «Фаворит» впервые перебросили на границу Таджикистана и Афганистана. По словам собеседника РБК, С-300 будет находиться на границе с Афганистаном, где «действуют силы международной коалиции».

В минувший четверг, 24 октября, Россия перебросила в Сербию зенитно-ракетные комплексы С-400 и ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С». Они примут участие во втором этапе учений по противовоздушной обороне «Славянский щит-2019», которые проходят в Сербии с 23 по 29 октября.

Теги: Афганистан, Минобороны России, С-300, Таджикистан
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Минобороны перебросило ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном
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