Минобороны перебросило ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном

Комплекс «Фаворит» останется в Таджикистане для обороны российской военной базы. Ранее в Средней Азии С-300 стоял на вооружении только у Казахстана

Зенитный ракетный комплекс С-300 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Зенитный ракетный комплекс С-300 «Фаворит» впервые переброшен в Таджикистан, рассказал РБК источник, близкий к Минобороны. Второй источник, близкий к военному ведомству, подтвердил переброску комплекса на границу с Афганистаном.

«Это первый ракетный комплекс «Фаворит», который окажется

на границе с Афганистаном, где действуют силы международной коалиции», — сказал один из источников, отметив, что в Средней Азии С-300 стоит на вооружении только у Казахстана.

По его словам, С-300 останется в Таджикистане для обеспечения противовоздушной обороны 201-й российской военной базы.

Ранее на этой неделе зенитные ракетные комплексы С-400 и ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С» перебросили из России в Сербию для проведения второго этапа совместных учений по противовоздушной обороне «Славянский щит-2019», которые проходят с 23 по 29 октября. В Минобороны отмечали, что С-400 и «Панцирь-С» впервые будут участвовать в учениях за рубежом.

24 октября в Сети появилось видео выгрузки С-400 и ракетно-артиллерийской батареи «Панцирь-С» на авиабазе Батайница в Сербии.