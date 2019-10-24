Появилось видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400

Появилось видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400

В Сети появилось видео выгрузки зенитных ракетных комплексов С-400 и ракетно-артиллерийской батареи «Панцирь-С» на авиабазе «Батайница»

в Сербии. Ролик опубликовало агентство Ruptly.

Комплексы перебросили из России для проведения второго этапа совместных учений по противовоздушной обороне «Славянский щит-2019». Они проходят на территории Сербии с 23 по 29 октября.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что переброшенные подразделения примут участие в выполнении совместных с Сербией задач по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

В ведомстве отметили, что С-400 и «Панцирь-С» в первый раз поучаствуют в учениях за пределами России.