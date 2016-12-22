В МИД России заявили о подготовке Америкой войны

Россия готовится защищать родину и людей, заявил замглавы департамента МИДа Андрей Белоусов, добавив, что США в свою очередь готовят войну. Так он прокомментировал решение комитета ООН не рассматривать резолюцию России по ДРСМД

Фото: Ronald Gutridge / U.S. Navy

США, выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), готовят войну, заявил ​заместитель главы департамента российского МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов. Такое мнение он высказал после того, как комитет ООН отказался выносить на рассмотрение проект российской резолюции в поддержку договора, передает ТАСС.

После голосования в комитете представитель США Роберт Вуд заявил, что Вашингтон последние пять лет пытался оказать влияние на Москву в этом вопросе.

«Недавно они (Россия. — РБК) признались в производстве ракет наземного базирования, но утверждают, что не нарушают установленных ДРСМД лимитов», — заявил Вуд, добавив, что в такой ситуации США больше не могли терпеть.

Белоусов на это ответил, что у России есть к США вопросы по исполнению условий ДРСМД гораздо дольше — с 2000 года.

«Недавно на заседании [комитета] Соединенные Штаты заявил​и, что Россия готовится к войне. <...> Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей — мы готовимся к такой войне», — заявил Белоусов.

Он отметил, что в этом у России есть серьезное отличие от Америки, которое «в лингвистическом плане» заключается только в одном слове.

«Российская Федерация готовится «к войне», а Соединенные Штаты готовят «войну». «Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину <...>», — заявил представитель России.

Белоусов также заявил, что отказ комитета Генассамблеи ООН внести на рассмотрение проект резолюции может серьезно повлиять на мировую безопасность.

«Если Соединенные Штаты выйдут из договора и начнут бесконтрольное наращивание своего ядерного потенциала, мы столкнемся с другой реальностью», — отметил он, добавив, что процедурные вопросы, «из-за которых мы здесь два дня ломаем копья», покажутся незначительными.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка не намерена соблюдать договор о ракетах, так как его нарушает Россия. Трамп пояснил, что в такой ситуации Вашингтон намерен выйти из соглашения и наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя». Трамп подчеркнул, что это адресовано в первую очередь России и Китаю.

Россия неоднократно отвергала претензии в нарушении обязательство по договору.