ОБСЕ назвала Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик в рамках заседания контактной группы в Минске заявил, что Донбасс в результате длящихся там на протяжении нескольких лет военных действий стал одной из самых заминированных территорий в мире. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире», — сказал он.

По словам Сайдика, этот факт был отмечен в среду, 19 сентября, в Минске во время работы подгруппы по безопасности. Он отметил, что координатор подгруппы Эртугрул Апакан подчеркнул «важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему».

19 сентября ООН назвала число погибших мирных жителей с начала конфликта в Донбассе. ​По данным организации, с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 года среди гражданского населения погибли 2737 человек, среди которых 144 ребенка, 1571 мужчина, 966 женщин и 56 взрослых неизвестного пола.



При этом если учитывать погибших в авиакатастрофе рейса MH17 «Малазийских авиалиний», то общее число погибших мирных жителей возрастает до 3035 человек. Число раненых мирных жителей по данным на август 2018 года составляет от 7 тыс. до 9 тыс. человек.