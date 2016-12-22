Лавров заявил о согласии Москвы на охрану ООН для миссии ОБСЕ в Донбассе

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о согласии России на охрану миссии ОБСЕ на Украине ООН.

«Мы поддерживаем деятельность миссии ОБСЕ на Украине, готовы придать ее наблюдателям ооновскую охрану», — сказал он в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент РБК.

Кроме того, министр подтвердил приверженность Москвы минским договоренностям. «Рост радикал-национализма и неофашизма на Украине, где героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС, — один из главных факторов затянувшегося внутриукраинского конфликта. Единственный путь его преодоления — полная и последовательная реализация минского комплекса мер», — заявил он.

По словам Лаврова, Киев «тешит себя иллюзиями о введении в Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада», что грозит силовым сценарием. «Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины», — сказал министр.

Кроме того, Лавров выразил обеспокоенность по поводу расширения НАТО на Балканах: «Под заклинания о недопустимости вмешательства в их внутренние дела лидеры Европы и Америки лично агитируют за вступление балканских стран в Североатлантический альянс».

«В Косово санкционированное Советом Безопасности ООН международное военное присутствие трансформируется в американскую базу, — заявил он. — В целом выступаем за то, чтобы не делать Балканы в очередной раз ареной противоборства, не объявлять их чьей-либо вотчиной».

Идея ввести в зону конфликта в Донбассе международные силы обсуждается с 2015 года. Президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года заявлял, что в Москве поддерживают ввод миротворцев для охраны миссии ОБСЕ, при этом силы ООН должны находиться на линии разграничения сторон. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что миротворцев необходимо ввести на всю «оккупированную территорию», а не только на линию разграничения.