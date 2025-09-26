В ЕС сочли отказом от реальности слова Трампа о возврате Украиной границ

Слова Трампа о возможности Украины при поддержке ЕС вернуть все утраченные территории «ошибочны», заявил источник Pais в Брюсселе. По его мнению, президент США пытается отгородиться от реальности

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Заявление президента США Дональда Трампа о способности Украины вернуть утраченные территории при поддержке Европы удивило и встревожило европейские страны, сообщает El Pais.

Источник издания в ЕС выразил мнение, что таким образом Трамп перекладывает ответственность в поддержке Украины на Европу. Кроме того, в Евросоюзе считают, что без американского оружия, экономической и военной поддержки Вашингтона «немыслимо» кардинально изменить ситуацию, пишет газета.

«Заявления о том, что с помощью ЕС Украина могла бы вернуть всю свою территорию, звучат ошибочными. Дела идут не так, как хотел Трамп, и он пытается не соприкасаться с реальностью», — говорит источник Pais в Брюсселе.

До этого Bloomberg также писал, что украинские и европейские чиновники считают утверждение Трампа о возврате Украиной утраченных территорий при поддержке ЕС спорным.

Вечером 23 сентября, после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что Киев при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». Он отметил «большие экономические проблемы» России, сравнив ее с «бумажным тигром».

Президент США также пообещал продолжить продажу оружия для Украины НАТО. По новому механизму США продают оружие для Киева европейским странам с наценкой в 10%, рассказывал американский министр финансов Скотт Бессент. Он отмечал, что эти поступления могут покрыть возможную поддержку с воздуха, которую США рассматривают в качестве гарантии безопасности Украины.

В Кремле со словами Трампа о возможном возврате Киевом утраченных территорий не согласились. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио РБК связал это заявление со встречей американского и украинского президентов: «Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского».

Песков добавил, что в Москве видят, что Трамп продолжает «демонстрировать политическую волю» к участию в урегулировании конфликта.

Американские чиновники в комментарии CNN заявили, что заявлением о возврате территорий президент США пытается ускорить процесс заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.