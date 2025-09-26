 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В ЕС сочли отказом от реальности слова Трампа о возврате Украиной границ

Pais: в ЕС сочли слова Трампа о возврате Киевом прежних границ ошибочными
Сюжет
Военная операция на Украине
Слова Трампа о возможности Украины при поддержке ЕС вернуть все утраченные территории «ошибочны», заявил источник Pais в Брюсселе. По его мнению, президент США пытается отгородиться от реальности
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Заявление президента США Дональда Трампа о способности Украины вернуть утраченные территории при поддержке Европы удивило и встревожило европейские страны, сообщает El Pais.

Источник издания в ЕС выразил мнение, что таким образом Трамп перекладывает ответственность в поддержке Украины на Европу. Кроме того, в Евросоюзе считают, что без американского оружия, экономической и военной поддержки Вашингтона «немыслимо» кардинально изменить ситуацию, пишет газета.

«Заявления о том, что с помощью ЕС Украина могла бы вернуть всю свою территорию, звучат ошибочными. Дела идут не так, как хотел Трамп, и он пытается не соприкасаться с реальностью», — говорит источник Pais в Брюсселе.

До этого Bloomberg также писал, что украинские и европейские чиновники считают утверждение Трампа о возврате Украиной утраченных территорий при поддержке ЕС спорным.

Киев потребовал ответа на два вопроса после заявлений Трампа
Политика
Дональд Трамп

Вечером 23 сентября, после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что Киев при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». Он отметил «большие экономические проблемы» России, сравнив ее с «бумажным тигром».

Президент США также пообещал продолжить продажу оружия для Украины НАТО. По новому механизму США продают оружие для Киева европейским странам с наценкой в 10%, рассказывал американский министр финансов Скотт Бессент. Он отмечал, что эти поступления могут покрыть возможную поддержку с воздуха, которую США рассматривают в качестве гарантии безопасности Украины.

В Кремле со словами Трампа о возможном возврате Киевом утраченных территорий не согласились. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио РБК связал это заявление со встречей американского и украинского президентов: «Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского».

Песков добавил, что в Москве видят, что Трамп продолжает «демонстрировать политическую волю» к участию в урегулировании конфликта.

Американские чиновники в комментарии CNN заявили, что заявлением о возврате территорий президент США пытается ускорить процесс заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Евросоюз Брюссель Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский допустил «хороший компромисс» в вопросе территорий
Политика
Кремль ответил на слова Трампа о шансах Украины вернуть территории
Политика
Минобороны раскрыло площадь взятых территорий с начала года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Глава МАГАТЭ поговорил с Путиным о танго и «нетипичном лидере» Аргентины Политика, 21:08
В ЕС сочли отказом от реальности слова Трампа о возврате Украиной границ Политика, 21:00
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Дембеле опередил Ямаля на 321 балл в голосовании за «Золотой мяч» Спорт, 20:49
Би-би-си рассказала о «Крысогеддоне» в западных странах Общество, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Худший клуб КХЛ проиграл седьмой подряд матч Спорт, 20:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд заочно арестовал секс-просветительницу Александру Казанцеву Политика, 20:28
Чемпион НХЛ лишился капитана из-за травмы колена Спорт, 20:25
Путин на собрании глав регионов назвал ключевую задачу Общество, 20:04
Axios узнал об отказах Трампа продать ракеты Tomahawk для Украины Политика, 20:03
Минэкономики назвало риски для экономического прогноза Экономика, 20:01
«Динамо» впервые после назначения Карпина выиграло два подряд матча в РПЛ Спорт, 20:01
Власти запланировали индексацию зарплат «неуказным» бюджетникам Экономика, 20:00