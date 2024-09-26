Ударивший полицейского американец попросил дипломатов США уйти из суда
Мещанский районный суд Москвы оставил под стражей американца Джозефа Татера, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.
В суде обвиняемый заявил, что не считает себя гражданином США, и попросил уйти представителей американского посольства. Его адвокат в ходе процесса подчеркнул, что его подзащитный прибыл в Россию, чтобы получить политическое убежище.
«Находясь на территории РФ, он начал оформлять документы для получения политического убежища, однако в силу того, что был задержан и помещен в СИЗО, прервал оформление документов», — сказал адвокат (цитата по «Интерфаксу»).
По данным источника агентства, Татер прибыл в Россию по туристической визе в конце июля.
Мужчина на суде утверждал, что его жизнь в США под угрозой, поэтому он хочет остаться в России. Кроме того, в ходе процесса он рассказал, что при задержании у него изъяли 600 тыс. руб. наличными, заработанные в США, в том числе от продажи дома.
СК сообщил о задержании Татера 14 августа. По версии следователей, ночью 12 августа он отказался предоставить документы для проверки и применил насилие в отношении полиции. Телеграм-канал «112» писал, что 46-летний американец пытался заселиться в пятизвездочный отель Radisson в Москве, но ему отказали из-за отсутствия миграционной карты. Тогда он устроил скандал, сотрудники вызвали полицию, а после прибытия в участок он набросился с кулаками на одного из силовиков.
По статье о мелком хулиганстве мужчине назначили 15 суток административного ареста. По обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 138 УК, до пяти лет лишения свободы) его отправили под арест до 14 октября. Защита подала апелляцию, настаивая на переводе под домашний арест. Вину Татер не признает.
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