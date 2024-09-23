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В Калининграде американца приговорили к 6 годам по делу о похищении сына

Гражданин США летом 2023 года без согласия матери пытался вывезти своего четырехлетнего сына, гражданина России, в Польшу через лес и болота. Его задержали, когда он пытался перейти границу
Фото: Калининградский областной суд / Telegram
Фото: Калининградский областной суд / Telegram

Ленинградский районный суд Калининграда приговорил к шести годам колонии строгого режима гражданина США Ш. по делу о похищении своего сына и попытке выехать из России. Об этом сообщается в телеграм-канале Калининградского областного суда.

27 июля 2023 года американец приехал в Калининград, чтобы встретиться с четырехлетним сыном — гражданином России, сообщил суд. «Не получив согласие матери на вывоз ребенка за пределы страны, под предлогом совместного времяпровождения 29 июля 2023 года подсудимый на автомобиле отвез ребенка в пос. Липовка Мамоновского городского округа, откуда хотел увезти его за пределы РФ», — говорится в сообщении.

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Его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Калининградской области, когда он пытался перейти границу через лес и болото.

Ш. осужден по п. «д» ч. 2 ст. 126 (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК (попытка пересечения государственной границы без действительных документов на право выезда).

Гражданин США также оштрафован судом на 100 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело против 35-летнего американца о похищении ребенка СК возбудил в сентябре прошлого года. Как сообщало ведомство, мужчина хотел увезти сына из России без согласия матери, пока районный суд рассматривал дело об определении места жительства ребенка. 

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Елена Чернышова
Калининград американец приговор похищение
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