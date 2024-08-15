В Москве арестовали ударившего полицейского американца
Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении гражданина США Джозефа Татера по делу о насилии в отношении представителя власти, его заключили под стражу до 14 октября, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд отказал обвиняемому Татеру Джозефу и его защитнику — адвокату в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу», — говорится в сообщении.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).
Накануне ему назначили 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.
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