В Москве ударивший полицейского американец получил 15 суток ареста
Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста гражданина США Татера Джозефа по статье о мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы гражданин США Татер Джозеф признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.
СК сообщал о задержании американца и возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК (применении насилия в отношении представителей власти). По версии следствия, ночью 12 августа подозреваемый отказался предоставить документы и применил насилие в отношении полиции.
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