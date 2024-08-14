В Москве ударивший полицейского американец получил 15 суток ареста

Татер Джозеф (Фото: moscowcourts / Telegram)

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Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста гражданина США Татера Джозефа по статье о мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы гражданин США Татер Джозеф признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.

СК сообщал о задержании американца и возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК (применении насилия в отношении представителей власти). По версии следствия, ночью 12 августа подозреваемый отказался предоставить документы и применил насилие в отношении полиции.

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