 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля в Ливане ,  
0 
Эксклюзив

В Ливане рассказали об обращении к России из-за конфликта с Израилем

Ливанский политик Абу-Зейд: Ливан обратился к России за помощью по деэскалации
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Советник экс-президента Ливана заявил, что находится на постоянной связи с замглавы МИДа Михаилом Богдановым и попросил Россию о содействии в деэскалации конфликта с Израилем. По его словам, Москва не действует «в открытую»
Тир, Ливан
Тир, Ливан (Фото: Aziz Taher / Reuters)

Советник бывшего президента Ливана Мишеля Ауна (2016–2022, новый президент не назначен) и глава комиссии партии «Свободное патриотическое движение» по связям с Россией Амаль Абу-Зейд рассказал РБК, что на протяжении последнего месяца неоднократно обращался к замглавы МИДа и спецпредставителю президента России по Ближнему Востоку Михаилу Богданову с просьбой поспособствовать деэскалации между Израилем и «Хезболлой».

«Мы ищем поддержки у России, потому что Россия, безусловно, может сыграть важную роль. У нее есть определенные связи с Ираном и «Хезболлой». Им все еще удается разговаривать с израильтянами, — пояснил Абу-Зейд. — Но в то же время, если на Западе увидят, что Россия пытается сделать что-то с этой ситуацией, они не будут очень рады, потому что хотят держать Россию подальше от этого, такова реальность. Поэтому Россия не действует в открытую».

Абу-Зейд рассказал, что спецпосланник президента США Амос Хохштейн неоднократно посещал Бейрут и находится на постоянной связи с премьер-министром и спикером Национальной ассамблеи Ливана «в надежде удержать ситуацию под контролем». «Но, как мы видим, ничто нельзя контролировать на 100%», — рассказал он.

Дипломатические усилия, по словам политика, предпринимают и европейские страны: 24 сентября Ливан посетил специальный посланник президента Франции Жан-Ив Ле Дриан, на следующий день также запланирован визит другого европейского дипломата. Премьер и глава МИД Ливана, отправившиеся в Нью-Йорк для участия в Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, по его словам, также планируют провести переговоры с американским руководством.

Говоря о возможном дипломатическом решении конфликта между Израилем и «Хезболлой», Абу-Зейд подчеркнул, что важно добиться взаимовыгодной сделки для обеих сторон, а не лишь для израильской стороны. «У нас нет сильной веры в подходы США, поскольку сейчас и демократы, и республиканцы сфокусированы на президентских выборах, чем и пользуется [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху», — отметил он.

Чего добивается Израиль своей операцией против «Хезболлы»
Политика
Тир, Ливан

24 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве обеспокоены обострением напряженности между Израилем и «Хезболлой», но пока не видят перспектив урегулирования конфликта.

17–18 сентября в разных частях Ливана сдетонировали сотни пейджеров, раций и других портативных устройств, принадлежащих членам «Хезболлы». Погибли десятки людей, свыше 4 тыс. человек получили различные ранения, некоторые даже лишились зрения. Вслед за этим Армия обороны Израиля приступила к интенсивным бомбардировкам инфраструктуры, складов и других объектов «Хезболлы». Во время авиаудара по пригороду Бейрута 20 сентября было убито руководство элитного подразделения группировки, «Радван», включая его командира Ибрагима Акиля. 24 сентября в том же районе был убит командир ракетных войск «Хезболлы» Ибрагим Мухаммад Кубайси.

23 сентября Израиль объявил о начале военной операции «Стрелы севера» в Ливане. Этот день стал самым смертоносным днем бомбардировок: по данным ливанских властей, погибли около 500 человек, свыше 1,6 тыс. были ранены. В ЦАХАЛ предположили, что к высокому числу жертв привели вторичные взрывы боеприпасов, хранившихся в зданиях, по которым были нанесены удары, и призвали жителей всех ливанских деревень покинуть свои дома, если те расположены рядом или в одном здании со складами «Хезболлы».

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Ливан Израиль Хезболла
Материалы по теме
ЦАХАЛ объявила о новой волне ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане
Политика
Посольство назвало число россиян в Ливане на фоне операции Израиля
Политика
Кремль не увидел перспектив урегулирования между Израилем и Ливаном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 24 сен, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 24 сен, 17:43
Почему инвесторов не впечатляют испытания вакцин от ракаPro, 09:08
Гладков сообщил о сбитой на подлете к Белгороду воздушной целиПолитика, 09:03
В Ливане рассказали об обращении к России из-за конфликта с ИзраилемПолитика, 09:00
Структура Минздрава подала в суд на ФАС из-за лекарства от муковисцидозаБизнес, 09:00
В Якутии возбудили второе дело в связи с крушением вертолета RobinsonОбщество, 08:58
Парламент Киргизии отказался вернуть Аскару Акаеву статус экс-президентаПолитика, 08:55
Почему смартфоны не обрушили продажи премиум-фотокамер — The EconomistPro, 08:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минфин предложил решение против налогового «демпинга» малого бизнесаЭкономика, 08:30
За ночь над Курской и Белгородской областями сбили два дрона ВСУПолитика, 08:21
СК назвал две основные версии отравления семьи, где погибли все детиОбщество, 08:18
Минобрнауки предложило оставить менеджеров без ЕГЭ по иностранному языкуОбщество, 08:12
Коллекторы сообщили, через сколько дней просрочки банки передают им долгиФинансы, 08:10
Небензя назвал условие продолжения военной операции на УкраинеПолитика, 08:07
Легойда назвал необходимыми «разумные ограничения» алкоголя в культуреВино, 08:00