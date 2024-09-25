В Ливане рассказали об обращении к России из-за конфликта с Израилем

Советник экс-президента Ливана заявил, что находится на постоянной связи с замглавы МИДа Михаилом Богдановым и попросил Россию о содействии в деэскалации конфликта с Израилем. По его словам, Москва не действует «в открытую»

Тир, Ливан (Фото: Aziz Taher / Reuters)

Советник бывшего президента Ливана Мишеля Ауна (2016–2022, новый президент не назначен) и глава комиссии партии «Свободное патриотическое движение» по связям с Россией Амаль Абу-Зейд рассказал РБК, что на протяжении последнего месяца неоднократно обращался к замглавы МИДа и спецпредставителю президента России по Ближнему Востоку Михаилу Богданову с просьбой поспособствовать деэскалации между Израилем и «Хезболлой».

«Мы ищем поддержки у России, потому что Россия, безусловно, может сыграть важную роль. У нее есть определенные связи с Ираном и «Хезболлой». Им все еще удается разговаривать с израильтянами, — пояснил Абу-Зейд. — Но в то же время, если на Западе увидят, что Россия пытается сделать что-то с этой ситуацией, они не будут очень рады, потому что хотят держать Россию подальше от этого, такова реальность. Поэтому Россия не действует в открытую».

Абу-Зейд рассказал, что спецпосланник президента США Амос Хохштейн неоднократно посещал Бейрут и находится на постоянной связи с премьер-министром и спикером Национальной ассамблеи Ливана «в надежде удержать ситуацию под контролем». «Но, как мы видим, ничто нельзя контролировать на 100%», — рассказал он.

Дипломатические усилия, по словам политика, предпринимают и европейские страны: 24 сентября Ливан посетил специальный посланник президента Франции Жан-Ив Ле Дриан, на следующий день также запланирован визит другого европейского дипломата. Премьер и глава МИД Ливана, отправившиеся в Нью-Йорк для участия в Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, по его словам, также планируют провести переговоры с американским руководством.

Говоря о возможном дипломатическом решении конфликта между Израилем и «Хезболлой», Абу-Зейд подчеркнул, что важно добиться взаимовыгодной сделки для обеих сторон, а не лишь для израильской стороны. «У нас нет сильной веры в подходы США, поскольку сейчас и демократы, и республиканцы сфокусированы на президентских выборах, чем и пользуется [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху», — отметил он.

24 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве обеспокоены обострением напряженности между Израилем и «Хезболлой», но пока не видят перспектив урегулирования конфликта.

17–18 сентября в разных частях Ливана сдетонировали сотни пейджеров, раций и других портативных устройств, принадлежащих членам «Хезболлы». Погибли десятки людей, свыше 4 тыс. человек получили различные ранения, некоторые даже лишились зрения. Вслед за этим Армия обороны Израиля приступила к интенсивным бомбардировкам инфраструктуры, складов и других объектов «Хезболлы». Во время авиаудара по пригороду Бейрута 20 сентября было убито руководство элитного подразделения группировки, «Радван», включая его командира Ибрагима Акиля. 24 сентября в том же районе был убит командир ракетных войск «Хезболлы» Ибрагим Мухаммад Кубайси.

23 сентября Израиль объявил о начале военной операции «Стрелы севера» в Ливане. Этот день стал самым смертоносным днем бомбардировок: по данным ливанских властей, погибли около 500 человек, свыше 1,6 тыс. были ранены. В ЦАХАЛ предположили, что к высокому числу жертв привели вторичные взрывы боеприпасов, хранившихся в зданиях, по которым были нанесены удары, и призвали жителей всех ливанских деревень покинуть свои дома, если те расположены рядом или в одном здании со складами «Хезболлы».