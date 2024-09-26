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Политика ,  
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Абхазия ратифицировала соглашение, бывшее условием для выплат России

Абхазия ратифицировала соглашение о признании судебных решений с Россией
Соглашение было подписано в 2022-м, Россия ратифицировала документ год спустя. Ратификация документа Абхазией была одним из условий возобновления соцвыплат, которые Москва приостановила в сентябре, рассказывали в Сухуме

Депутаты парламента Абхазии ратифицировали соглашение с Россией о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам, сообщает «Апсныпресс». «За» проголосовали 27 парламентариев, двое воздержались.

Документ предусматривает взаимное признание и приведение в исполнение решений судов и международных арбитражей по спорам, которые возникают при осуществлении предпринимательской и другой экономической деятельности. В соглашении прописаны семь оснований для отказа в принудительном исполнении решений, одно из них — ущерб суверенитету или угроза безопасности сторон.

«Эта практика распространена по всему миру, в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли, — заявил министр юстиции Анри Барциц, по словам которого, соглашение позволит поддержать местных предпринимателей. Глава комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба в то же время призывает уточнить, «что нужно делать гражданам, чтобы не попасть в сложную ситуацию». «Я не слышал, чтобы у нас за эти два года начали готовить корпоративных юристов, которые могли бы помогать нашим гражданам защищать свои интересы в Российской Федерации», — отметил он.

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Политика
Сергей Шамба

Соглашение было подписано в 2022 году в Санкт-Петербурге, Россия ратифицировала его в марте 2023-го.

Ратификация соглашения Абхазией, как рассказывали в МИД республики, была одним из условий для возобновления Россией социальных выплат, которые в том числе получали учителя, врачи и работники силовых структур. Об их приостановке Сухум сообщил в начале сентября, а до этого абхазские оппозиционные телеграм-каналы опубликовали протокол с августовской встречи замруководителя администрации президента Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании. Журналисты спросили главу МИДа Сергея Шамбу, является ли протокол подлинным, на что он ответил: «По нашим каналам мы ничего не получали. Документ, который не пришел официально, мы не можем его определить как подлинный». В документе были четыре пункта, глава МИД Абхазии подтвердил два из них — о приостановке выплат и о том, что осенью и зимой Россия будет поставлять республике электроэнергию на коммерческой основе.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК заявил, что приостановка соцвыплат — это не обострение, речь идет о том, чтобы стороны соблюдали взятые на себя обязательства. «Наши абхазские друзья это прекрасно понимают», — говорил он.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Абхазия соглашение парламент соцвыплаты
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