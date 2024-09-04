«Все мы постарались»: почему Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии

Москва приостановила соцвыплаты в Абхазии и решила этой осенью и грядущей зимой поставлять электричество республике по рыночной цене. Чего Россия добивается и согласится ли на ее условия Сухум — в материале РБК

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Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в Абхазии, которые получали учителя, врачи и работники силовых структур республики. Кроме того, осенью и грядущей зимой Москва будет поставлять ей электроэнергию по коммерческой цене, заявил 3 сентября глава МИД Абхазии Сергей Шамба на брифинге в информационном центре президента частично признанной республики.

Что о приостановке выплат говорит Сухум

Первыми о том, что Москва намерена оказать давление на Абхазию, 29 августа сообщили абхазские оппозиционные телеграм-каналы RESPUBLICA и «Абхазский портал». Они опубликовали документ, который, по их информации, является протоколом прошедшей 19 августа встречи президента Абхазии Аслана Бжании с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. В тексте, под которым якобы стоит подпись Козака, четыре ключевых пункта.

Россия приостанавливает с 1 сентября 2024 году выплату Абхазии финансовой помощи. Чтобы она возобновилась, частично признанная республика должна ратифицировать двустороннее соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечить вступление в силу соглашения, разрешающего российским юрлицам реализовывать в Абхазии инвестиционные проекты, и снять ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.

Осенью и зимой Россия будет поставлять Абхазии электроэнергию на коммерческой основе.

До 20 сентября Россия должна получить информацию о депутатах абхазского Народного собрания (однопалатный парламент) и лидерах абхазской оппозиции с российским гражданством, которые действуют «в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений», чтобы в дальнейшем рассмотреть вопрос о лишении их гражданства.

Обе палаты Федерального собрания России минимизируют контакты с абхазскими депутатами «в связи с их неконструктивной позицией по выполнению обязательств перед российской стороной».

Первые два пункта и факт встречи Козака и Бжании Шамба подтвердил, отметив, что эти темы стороны неоднократно обсуждали. «Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочее», — сказал министр. Однако подлинность документа в целом он не подтвердил. «По нашим каналам мы ничего не получали. Документ, который не пришел официально, мы не можем его определить как подлинный», — заявил Шамба, уточнив, что цитируемый абхазскими ресурсами протокол ему, президенту республики и секретарю Совета безопасности направили оппозиционные партии и общественные организации с вопросом о его подлинности.

Он также не подтвердил и не опроверг информацию о возможном лишении абхазских депутатов российского гражданства, отметив, что этот вопрос — прерогатива Москвы. Офис Бжании опроверг эту информацию на следующий день после ее публикации. «Администрация президента Республики Абхазия сообщает о том, что эта информация не соответствует действительности. Президент Абхазии не брал на себя обязательств по предоставлению какой-либо информации», — говорится в его сообщении (цитата по информагентству Апсадгьыл-инфо).

По мнению Шамбы, главное сейчас для Сухума — разобраться, как реагировать на решения Москвы. «Очевидно, что за последнее время накопилось много недовольства у наших союзников, — заявил Шамба. — Взаимоотношения значительно изменились. Это не то, что было в начале. Я помню, когда я был министром иностранных дел, когда было признание Абхазии и какое в российском обществе было отношение. Этого сегодня нет. Все мы постарались, чтобы такое произошло. Давайте все вместе постараемся как-то исправлять ситуацию».

Российские власти опубликованные абхазскими каналами документы никак не комментировали.

Республика Абхазия, частично признанное государство на Южном Кавказе со столицей в Сухуме провозгласило независимость от Грузии в 1992 году. Москва признала независимость республики после российско-грузинской войны в августе 2008 года. Следом то же сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия; за два года до этого Абхазию признали частично признанная Южная Осетия и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией.

Почему назрел кризис в отношениях

Действиям России предшествовало внесение в июле в абхазский парламент так называемого закона об апартаментах (полное название — «О некоторых мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия»), инициированного аппаратом президента республики. Суть законопроекта в том, чтобы в течение десяти лет построить в восточной части Абхазии до 30 тыс. квартир и домов. По оценке властей, их продажа иностранцам поможет развитию местной экономики и пополнит государственный бюджет. Однако оппозиция и общественные организации выступили против, аргументировав это тем, что реализация инициативы в полном объеме нарушит демографический баланс в стране. После нескольких дней протестных акций парламент сообщил, что законопроект был отозван.

Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов тогда обратил внимание, что критики законопроекта активно продвигают «тезис о «проклятии 17%» (в период позднего СССР в Абхазии доля «титульной нации» в населении республики составляла всего 17%) и что, по их мнению, «при постоянном нахождении [иностранцев] на территории республики существует масса лазеек для того, чтобы получить абхазский паспорт и влиять на положение дел в Абхазии». «Решение вопроса об апартаментах — это не только экономика, но и вопрос об идентичности Абхазии, траектории развития после рубежного события в ее постсоветской истории — «пятидневной войны», — пояснил эксперт.

По его оценке, «Абхазия никогда не пойдет по пути развития без российских инвестиций, образования и технологий», а гарантии безопасности со стороны Москвы — «важнейшая часть абхазского стратегического выбора». «Но это одна сторона медали. А другая в том, что форсированная политика открытых дверей может укрепить недоверие к главному стратегическому партнеру, — отметил Маркедонов. — <…> Других партнеров в этой части архиважного и архинужного синего Черного моря у нас нет, надо укреплять кооперацию, а не создавать с чистого листа проблемы, чтобы потом их разрешать. Желательно, понимая определенные реалии в этой республике, не похожей на среднестатистический субъект РФ. <…> Осторожный Сергей Шамба заявил на своем брифинге о необходимости подумать об улучшении отношений Москвы и Сухума. Только важно понимать, что сия задача — ответственность и абхазов, и нас, россиян».

Кризисы в отношениях России и Абхазии возникают не в первый раз, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев. «Но нет ничего трагического — команды будут работать, кризис будет преодолен с пользой, надеюсь, для обеих сторон, — сказал РБК эксперт. — То, что мы сильно влияем на абхазскую жизнь в сферах экономики и безопасности, это очевидно. С политической точки зрения в Абхазии консенсус — это союз с Россией. Но тут важно подчеркнуть, что абхазские элиты не хотят объединения с Россией, — речь именно о союзе с сохранением абхазской идентичности».

Обеим сторонам важно научиться понимать друг друга, считает эксперт. «Очень часто на наши отношения с Абхазией накладывается меркантильная логика из серии «Если мы оплачиваем ужин, то мы выбираем музыку». Да, все понимают, что мы оказываем огромную помощь Абхазии. Но это не значит, что мы можем взаимодействовать с ней без уважения и без учета национальных особенностей, — продолжил он. — Сухуму, в свою очередь, важно понимать, что Россия — союзница, которая ему неоднократно помогала, и что воспринимать ее в стиле «Дайте денег, а мы тут сами разберемся» неверно. Вот эти две максимы нужно объяснять по обе стороны границы».