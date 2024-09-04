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МИД Абхазии сообщил о прекращении Россией соцвыплат врачам и учителям

Глава МИД Абхазии сообщил, что «определенные санкции» последовали из-за невыполненных обязательств, которые взял на себя Сухум. У союзников республики «накопилось много недовольства», сказал он и призвал исправить ситуацию
Сергей Шамба
Сергей Шамба (Фото: МИД Абхазии)

Россия с 1 сентября прекратила социальные выплаты, которые касаются врачей, учителей и сотрудников силовых структур в Абхазии, сообщил глава МИДа республики Сергей Шамба.

По словам Шамбы вопрос обсуждался на встрече заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжанией в Москве в августе. «Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября», — сказал он.

Шамба сказал об этом, комментируя появившиеся в соцсетях сканы протокола совещания Козака и Бжании. В одном из пунктов говорилось, что Россия приостановит финансовую помощь Абхазии, пока та не выполнит три обязательства: ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений; обеспечить вступление в силу соглашения о реализации российскими юрицами инвестиционных проектов на территории Абхазии; снять ограничения на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов.

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Фото:Виталий Невар / РИА Новости

В документе утверждалось также, что Сухум обязался представить данные о депутатах парламента и лидерах оппозиции с российским гражданством, «действующих в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений, для дальнейшего рассмотрения вопроса лишения их российского гражданства».

Журналисты спросили главу МИДа, является ли протокол подлинным, на что он ответил: «По нашим каналам мы ничего не получали. Документ, который не пришел официально, мы не можем его определить как подлинный». В пресс-службе Бжании несколько дней назад опровергли данные о планах добиваться лишения оппозиционеров гражданства России и заявили, что президент Абхазии «не брал на себя обязательств по предоставлению какой-либо информации».

По мнению Шамбы, людей в Абхазии в первую очередь должен волновать вопрос отношений с Россией и санкции со стороны Москвы. Он отметил, что у союзников республики «за последнее время накопилось много недовольства», «взаимоотношения значительно изменились», и призвал «исправлять ситуацию». До конца года если будут сохраняться санкции, многие пострадают. Будем думать, как выходить из этой ситуации», — сказал Шамба (цитата по Апсныпресс).

Министр отметил, что 26 августа в Сухуме должно было пройти заседание российско-абхазской межправительственной комиссии, но его отменили, поскольку, по мнению министра, российские представители «не хотели в День международного признания независимости Абхазии озвучивать, что прекращается финансирование».

В соответствии с двусторонним соглашением о программе социально-экономического развития Абхазии на 2022 — 2025 годы, Минэкономразвития России может частично или полностью приостановить оказание финпомощи республике, если Сухум не соблюдает положения соглашения, которые касаются программы гармонизации законодательства двух стран. В кабмине Абхазии пообещали, что выполнят обязательства по выплате зарплат бюджетникам.

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Теги
Абхазия соцвыплаты бюджетники учителя Врачи
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