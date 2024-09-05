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Эксклюзив

Лавров объяснил «балансом обязательств» приостановку соцвыплат в Абхазии

Лавров об остановке соцвыплат в Абхазии: баланс обязательств должен соблюдаться
Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Речь идет о необходимости соблюдать баланс обязательств, и в Абхазии это прекрасно понимают, сказал Лавров. Россия с первого сентября приостановила выплаты бюджетникам Абхазии, ранее заявили в Сухуме

Лавров объяснил «балансом обязательств» приостановку соцвыплат в Абхазии
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Приостановка Россией соцвыплат в Абхазии не является обострением, речь идет о соблюдении баланса тех обязательств, которые взяли на себя правительства двух стран, заявил в интервью телеканалу РБК министр иностранных дел Сергей Лавров.

Полную версию интервью Сергея Лаврова смотрите 6 сентября на телеканале РБК.

«Я бы не называл это обострением. Вот возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили: это выполнение достигнутых договоренностей. Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», — сказал Лавров.

Он сообщил, что в начале августа, когда поздравлял министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамбу с возвращением на пост, пригласил его посетить Россию в любое удобное время.

«Уверен, что в ближайшие дни, недели сможем такую встречу организовать. И, конечно, другие наши ведомства со своими коллегами в Сухуми ведут соответствующую работу. Но главное, еще раз, — выполнение всех достигнутых договоренностей, одобренных президентами», — подчеркнул глава МИД России.

«Все мы постарались»: почему Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии
Политика
Фото:mvd_raa / Telegram

Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии 1 сентября. Их получали учителя, врачи и работники силовых структур. Также этой осенью и зимой Москва будет поставлять республике электроэнергию по коммерческой цене, заявил Шамба.

По его словам, вопрос обсуждался на встрече замруководителя администрации президента Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании в Москве в августе. «Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября», — сказал министр.

Возможный протокол с этой встречи опубликовали абхазские телеграм-каналы. В документе четыре основных пункта.

  1. Россия приостанавливает финансовую помощь. Для возобновления Абхазия должна ратифицировать двустороннее соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечить вступление в силу соглашения, разрешающего российским компаниям реализовывать в Абхазии инвестиционные проекты, и снять ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.
  2. Осенью и зимой Абхазия будет получать российскую электроэнергию по коммерческой цене.
  3. До 20 сентября Россия должна получить информацию о депутатах абхазского парламента и лидерах оппозиции с российским гражданством, которые действуют «в ущерб интересам России и развитию российско-абхазских отношений», чтобы далее рассмотреть вопрос о лишении их гражданства.
  4. Госдума и Совфед минимизируют контакты с абхазскими депутатами из-за их «неконструктивной позиции по выполнению обязательств» перед Россией.

Первые два пункта Шамба подтвердил, но подлинность документа в целом — нет. Не подтвердил и не опроверг он и сведения о возможном лишении абхазских депутатов российского гражданства, отметив, что этот вопрос — прерогатива Москвы. Офис Бжании опроверг эту информацию на следующий день после ее публикации.

Действиям российских властей предшествовало внесение в абхазский парламент в июле законопроекта, который вызвал протесты. Поправки инициировал аппарат президента Абхазии, они предусматривает строительство в восточной части страны апартаментов и апарт-отелей на площади 150 га. Их продажа иностранцам поможет развитию местной экономики и пополнит государственный бюджет, считают власти. Оппозиция и общественники выступили против. По их мнению, исполнение закона грозит нарушение демографического баланса в стране. После нескольких дней протестов проект отозвали.

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Абхазия соцвыплаты Сергей Лавров МИД бюджетники Шамба Дмитрий Козак Аслан Бжания
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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