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Армия маршала Хафтара атаковала повстанцев Чада после визита из Москвы

Ливийская национальная армия Хафтара атаковала повстанцев Чада
Хафтар атаковал повстанцев Чада, которые базируются на юге Ливии. Прежде они сражались на одной стороне в ливийской гражданской войне, но отношения испортились на фоне укрепления связей маршала с правительством Чада
Халифа Хафтар
Халифа Хафтар (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая маршалом Халифой Хафтаром, атаковала чадских повстанцев «на ливийской стороне границы». Об этом сообщила пресс-служба Хафтара, пишут Al Arabiya и Al Jazeera.

Сначала Военно-воздушные силы подвергли бомбардировке позиции мятежников, после чего высадился воздушный десант. Целью атаки стала окраина города Марзук, где повстанцы захватили 2 тыс. домов. Представитель ЛНА подчеркнул, что та «больше не позволит вооруженным группам или группировкам использовать ливийскую территорию для нападения на соседние страны».

В армии Хафтара не уточнили, о какой вооруженной группировке шла речь. В горах Тибести, расположенных на границе Чада и Ливии, действуют несколько повстанческих группировок. Ранее на этой неделе президент Чада Махамат Идрисс Деби сообщил о столкновениях армии с базирующейся в Ливии группировкой Чадского фронта перемен и согласия (FACT), которая на прошлой неделе отказалась от режима прекращения огня.

FACT прежде воевала на одной стороне с армией Хафтара в ливийской гражданской войне, но два года назад они оказались по разные стороны после гибели предыдущего президента Чада.

Чад неоднократно отправлял солдат на помощь Хафтару, сообщало EFE со ссылкой на источник. По сведениям агентства, власти Чада рассчитывают на поддержку маршала в борьбе с повстанцами, находящимися на юге Ливии, среди которых Союз сил сопротивления, Военный командный совет спасения республики или Фронт перемен и согласия.

В Ливию 22 августа по приглашению Хафтара прибыла первая официальная делегация Минобороны России. Ее возглавил замминистра Юнус-Бек Евкуров. Как рассказывал The Wall Street Journal сотрудник ливийской службы безопасности, Москва решила послать сигнал, что партнерство будет вестись на уровне двух армий. Ранее поддержку Хафтару в Ливии оказывала ЧВК «Вагнер».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ливия Чад Халифа Хафтар повстанцы
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