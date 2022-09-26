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Минтруд разъяснил правила сохранения рабочих мест для мобилизованных

Работодатель должен приостановить срочный трудовой договор при мобилизации сотрудника, даже если он находится на испытательном сроке. Период приостановки будет включен в его трудовой стаж
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника должен быть приостановлен, в том числе если он находится на испытательном сроке. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России в Telegram.

«Если работник заключил трудовой договор и сейчас проходит испытательный срок, то в случае призыва по мобилизации с 21 сентября 2022 года его трудовой договор также будет приостановлен. Вернуться к работе можно будет на прежних условиях», — отметили в ведомстве.

Также должен быть приостановлен трудовой договор мобилизованного работника, который ранее получил уведомление о сокращении, но еще продолжал работать.

В Минтруде подчеркнули, что в случае мобилизации сотрудника период приостановки трудового договора включат в его трудовой стаж.

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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Работник должен принести своему работодателю копию повестки из военкомата. Работодатель в свою очередь для приостановления трудового договора издает соответствующий приказ.

После этого бухгалтерия начисляет сотруднику заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты.

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«Работодатель должен произвести все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон социального партнерства», — напомнили в Минтруде.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Частичная мобилизация коснется граждан, которые отслужили и имеют военно-учетные специальности. На службу призовут 300 тыс. человек.

От призыва освободят некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

На военную службу не станут привлекать проходящих первичное обучение в российских вузах на очных и вечерних отделениях. Студентов-заочников отправлять на службу будут по решению призывной комиссии.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минтруд трудовой договор приостановка мобилизация
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