Власти Москвы назвали незначительным рост пассажиропотока в аэропортах

В выходные в телеграм-каналах распространились фотографии и видео из аэропортов, на которых были видны очереди. Дептранс сообщил, что изменения пассажиропотока на прошлой неделе связаны с «типичными сезонными колебаниями»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В выходные в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково зафиксировали рост пассажиропотока на международных рейсах, однако он был незначительным, сообщил дептранс Москвы.

«В субботу прирост пассажиров (по сравнению с предыдущими выходными. — РБК) составил 3,3 тыс. человек (8%), а в воскресенье — 2,1 тыс. человек (6%)», — говорится в сообщении.

Дептранс уточнил, что на прошлой неделе динамика вылета «была разнонаправленной». Во вторник, 20 сентября, на международных аэропортах был зафиксирован рост на 8%, а в среду, когда президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, было падение на 2%, заявили в департаменте. В четверг, 22 сентября, был зафиксирован рост на 4%, в пятницу он достиг 12% (3,9 тыс. человек).

Как отметили в дептрансе, изменения «не являются существенными: это типичные сезонные колебания пассажиропотока».

Накануне в Шереметьево также заявили, что больших скоплений пассажиров на вылет в российские регионы не наблюдается, регистрация и досмотр на международных рейсах также шли в стандартном режиме. В пресс-службе уточнили, что «при одновременном прибытии большого количества людей возможны временные скопления, связанные с необходимостью проведения досмотра при входе в терминал».

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Ранее в телеграм-каналах распространилась информация, что в аэропортах возникли очереди на внутренние рейсы, к публикациям прилагались видео и фото с места событий. Так, канал «Уважаемые пассажиры» опубликовал фотографию с большим количеством людей, стоящих в очередях в Шереметьево. Канал «Рупост» в подписи к видео с места событий указал, что очереди начинаются на улице.

Минобороны России 26 сентября сообщило, что в рамках частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусмотрено.

