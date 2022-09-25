В Шереметьево прокомментировали сообщения об очередях на вход

Регистрация на внутренние рейсы и досмотр проходят в стандартном режиме, скопления пассажиров на них не зафиксировано, заявили в пресс-службе аэропорта. В соцсетях появляются сообщения о начинающихся на улице очередях

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Больших скоплений пассажиров на вылет в российские регионы не наблюдается, регистрация и досмотр как на внутренних, так и на международных рейсах проходят в стандартном режиме, заявили РБК в пресс-службе Шереметьево.

«В настоящее время на входных группах скоплений пассажиров не наблюдается. При одновременном прибытии большого количества людей возможны временные скопления, связанные с необходимостью проведения досмотра при входе в терминал», — заявили в Шереметьево, порекомендовав при возникновении подобной ситуации заходить в здание аэропорта через соседние терминалы.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация, что в аэропорту возникли очереди на внутренние рейсы, к публикациям прилагались видео и фото с места событий. Так, канал «Уважаемые пассажиры» опубликовал фотографию с большим количеством людей, стоящих в очередях. «Ситуация в терминале «B» Шереметьево. Очереди на вылет внутренних рейсов», — говорится в публикации. Канал «Рупост» в подписи к видео с места событий указал, что очереди начинаются на улице.

После объявления в России частичной мобилизации в связи с военной операцией на Украине на пунктах пропусков в соседние страны, куда россиян пускают без виз, наблюдаются очереди из машин. В частности, МВД Северной Осетии накануне порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию в связи с большим скоплением автомобилей на КПП Верхний Ларс, который является единственным путем в соседнюю страну на данный момент. По информации ведомства, ко второй половине 24 сентября перед таможней скопилось порядка 2,3 тыс. легковых машин.

В Грузии за два дня до этого говорили, что пункт пропуска Казбеги работает в штатном режиме. По данным российской Федеральной таможенной службы, по состоянию на 6:00 25 сентября, перед КПП Верхний Ларс стоят 2,5 тыс. легковых автомобилей и 600 грузовых. За сутки таможенники оформили более 1,7 тыс. легковушек и 159 фур.

Также за два дня с момента объявления частичной мобилизации в Финляндии фиксировали рост въезжающих россиян более чем в два раза. При этом финские власти анонсировали значительные ограничения на въезд для россиян, однако не уточнили, когда они начнут действовать.