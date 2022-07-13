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В Казахстане задержали брата премьер-министра времен правления Назарбаева

Задержанный ранее руководил полицией Павлодарской области. Его брат — Карим Масимов — дважды был премьером при Нурсултане Назарбаеве и сейчас проходит по делу о госизмене и подготовке к насильственному захвату власти
Нурлан Масимов (справа)
Нурлан Масимов (справа) (Фото: gov.kz)

В Казахстане при попытке пересечь границу с Россией по поддельным документам задержали бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, сообщило в своем Telegram-канале Агентство по противодействию коррупции. Задержанный — двоюродный брат бывшего премьера и экс-главы комитета по национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, который проходит по делу о госизмене из-за беспорядков в январе 2022 года, отмечает издание Orda.

«В результате оперативно-разыскных мер 13 июля текущего года антикоррупционной службой совместно с пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Мырзаханович», — говорится в сообщении антикоррупционного агентства Казахстана.

Нурлана Масимова объявили в розыск по делу о коррупции в апреле. Orda со ссылкой на источники писала, что его подозревают в получении взяток на общую сумму 148 млн тенге (около 18,2 млн руб.). Пост главы полиции Павлодарской области он занимал с ноября 2019 года и покинул его по собственному желанию в январе 2022 года.

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Брат задержанного — Карим Масимов — дважды занимал пост премьер-министра при экс-президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве. Кроме того, он руководил администрацией Назарбаева в 2012–2014 годах. С 2016 года был председателем комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев снял с должности Масимова в январе 2022 года, на фоне беспорядков.

Позже Масимова задержали по делу о государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти, превышении должностных полномочий и коррупции, передавало издание Tengrinews. КНБ отказалось раскрывать детали расследования, пообещав «ясность» по делу Масимова к осени.

В начале января в Казахстане начались протесты, первоначальной причиной которых было резкое повышение стоимости сжиженного газа для населения. Позже на акциях начали звучать политические требования, в том числе против участия в управлении страной первого президента Нурсултана Назарбаева. Он руководил Казахстаном с 1991 по 2019 год и после отставки сохранил за собой ряд постов.

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Протесты переросли в беспорядки, для их подавления власти привлекали армию, а также миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После протестов Назарбаев лишился ряда постов, в том числе главы Совета безопасности Казахстана, председателя правящей партии «Нур Отан» и руководителя Ассамблеи народа Казахстана. Также должности в государственных и коммерческих структурах потеряли многие родственники экс-президента.

В июне в Казахстане прошел референдум об изменениях в Конституции. Большинство избирателей (77%) проголосовали за поправки. Назарбаев в результате этого лишился статуса елбасы (лидера нации), привилегий и упоминания его особой роли в Основном законе.

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Теги
Кирилл Соколов
Карим Масимов задержание коррупция Казахстан Нурсултан Назарбаев
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