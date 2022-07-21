В Италии 25 сентября пройдут досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в парламент Италии пройдут 25 сентября. Соответствующий указ подписал президент Италии Серджо Матарелла, передает Aksanews.

Ранее Матарелла подписал указ о роспуске парламента. Причиной роспуска стал раскол в правительстве страны, который привел к отставке премьер-министра Марио Драги.

В канцелярии президента заявили, что нынешний состав правительства продолжит исполнять полномочия «для решения текущих вопросов».

Причиной отставки Драги стал отказ «Движения пяти звезд», которое входит в правящую коалицию, участвовать в голосовании по законопроекту о помощи населению из-за инфляции, представленному командой премьера. Партия выступает против некоторых предложенных мер.

Матарелла принял отставку Драги не сразу. Президент посоветовал премьеру проконсультироваться с парламентом. 20 июля парламент Италии принял резолюцию о вотуме доверия Драги. Но от раскола правительство это не спасло: в голосовании отказались участвовать три основные коалиционные партии — «Движение пяти звезд», «Вперед, Италия» и «Лига». После этого Драги во второй раз объявил об отставке, и президент ее принял.