Премьер Италии во второй раз объявил о планах по отставке

Драги отправился к президенту Италии, чтобы сообщить ему о своих намерениях во вопросу отставки. Он уже подавал прошение об уходе с должности, но оно было отвергнуто президентом. В случае отставки выборы могут пройти в октябре

Марио Драги (в центре) (Фото: Andrew Medichini / AP)

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил парламенту, что сообщит о своих намерениях об отставке президенту Серджо Маттарелле, передает Rai News.

«Спасибо за проделанную совместно работу. В свете вчерашнего голосования сената прошу прервать заседание, поскольку я направляюсь к президенту», — сказал он депутатам. Заседание продолжится в 12:00 (13:00 мск).

Источники Reuters и Rai уточняют, что глава правительства заявит об уходе в отставку.

Драги на прошлой неделе уже подал заявления об отставке в Совет министров, нового обращения не последует, отметили в департаменте по связям с парламентом.Если президент Маттарелла примет отставку Драги, в начале октября могут быть назначены экстренные выборы, отмечает Bloomberg.

Драги в 2005–2011 годах возглавлял Банк Италии, а с 2011 по 2019 год был председателем Европейского центрального банка. Он стал премьером Италии в феврале прошлого года. Причиной для отставки стал политический кризис, который возник после из-за отказа «Движения «5 звезд», входящего в коалицию, голосовать по одному из законопроектов. Премьер затем заявил, что правительство не может существовать без этой партии и «нет другого правительства Драги, кроме этого».

14 июля он сообщил министрам о намерении покинуть пост. На заседании правительства он заявил о потерпевшем неудачу «пакте доверия», который лежал в основе действий правительства. Матарелла затем не принял отставку Драги и предложил ему выступить в парламенте. 20 июля итальянский премьер получил вотум доверия в Сенате с минимальным количеством голосов — голос «за» отдали 95 из 192 принявших участие в голосования члена сената. При этом три основные коалиционные партии — партия «Пять звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» — участвовать в голосовании отказались.

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В итальянском МИДе предупредили, что Украина в случае отставки Драги может лишиться военной поддержки со стороны Италии. «Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства... Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие», — сказал министр Луиджи Ди Майо. Ранее глава МИДа обвинил лидера «Пяти звезд» Джузеппе Конте в том, что тот помогает Кремлю, пытаясь сместить Драги.

В Кремле заверили, что не собираются никак вмешиваться в процесс отставок премьер-министров стран Европы и не имеют к этому отношения. Представитель российского президента Дмитрий Песков подчеркнул: «это внутреннее дело каждой из упомянутых стран».

«Теперь Италия вступит в период, который, возможно, будет немного менее стабильным, чем тот, который был у нас раньше. Я хочу воздать должное Марио Драги <...> Это столп Европы», — заявил госсекретарь Франции по европейским делам Лоуренс Бун в эфире радио France Inter (цитата по Tg24).