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Трамп пообещал создать космическую нацгвардию в случае переизбрания

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Выборы президента США
Трамп пообещал создать космическую нацгвардию в случае переизбрания как основной боевой резерв созданных при нем в 2019 году Космических сил. В США уже говорили о намерении разместить военных в космосе в 2020-м

Бывший президент США (2017-2021) Дональд Трамп, ныне кандидат на пост главы государства от республиканцев, заявил на предвыборном митинге, что в случае переизбрания создаст Национальную космическую гвардию.

«Пришло время создать Национальную космическую гвардию в качестве основного боевого резерва Космических сил США», — сказал он (цитата по Military Times).

Трамп отметил, что во время своего первого президентского срока создал космические силы, и назвал это одним из достижений, которыми он гордится. «Нас практически уничтожали в космосе, а теперь мы лидируем», — считает он (цитата по The Detroit News).

Трамп также обещал в случае переизбрания вкладывать значительные средства в беспилотники, робототехнику, искусственный интеллект и гиперзвуковые технологии.

Космические силы США были созданы в декабре 2019 года. Трамп объяснил это решение подготовкой таких сил в России и Китае. Первоначальный состав этого вида войск составлял 200 человек. Military Times отмечает, что на 2025 финансовый год руководство космических сил запросило предельную численность в 9,8 тыс. человек, что составляет менее 6% от общего состава Корпуса морской пехоты, который является одним из самых малочисленных подразделений американских войск.

Осенью 2020 года глава командования космических операция Космических сил США генерал-майор Джон Шоу заявил о намерении Вашингтона в будущем разместить военных в космосе. «Они могли бы управлять командными центрами в лунной среде или где-либо еще», — говорил он. Офицер при этом подчеркивал, что речь не идет о ближайшем будущем.

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Military Times пишет, что в апреле губернаторы 48 штатов и пяти территорий США, включая нынешнего партнера по предвыборной гонке соперницы Трампа Камалы Харрис — губернатора Миннесоты Тима Уолца, направили шефу Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором выступили против планов по переводу тысяч военнослужащих Национальной воздушной гвардии в Космические силы.

По их мнению, этот шаг, предложенный Белым домом в качестве альтернативы созданию автономной космической национальной гвардии, «снижает авторитет губернаторов в их штатах и территориях и подрывает давние партнерские отношения, приоритет, военную готовность и оперативную эффективность».

Руководство Ассоциации Национальной гвардии США (NGAUS) приветствовало планы Трампа создать космическую гвардию. Они отметили, что примерно 10% нынешнего персонала Космических сил, задействованного в операциях, приходится на подразделения Национальной гвардии ВВС, и заявили, что отсутствие отдельной структуры охраны Космических сил приводит к «отрыву» военнослужащих от работы.

Представители Пентагона выступили против этой идеи, заявив, что единовременная передача некоторых функций Космическим силам была бы менее дорогостоящей и сложной, чем создание новых резервных сил.

Летом палата представителей (нижняя палата сената США) внесла включила положения о создании Национальной космической гвардии в свой законопроект о ежегодных разрешениях на оборону. Однако законодатели решили провести новое исследование о требованиях применения силы. Решение ожидается в ближайшие недели, но компромисса по этому вопросу нет, пишет Military Times.

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Дональд Трамп Воздушно-космические силы Национальная гвардия
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Дональд Трамп

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14 июня 1946 года
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