Полиция раскрыла детали расследования, в рамках которого задержали Дурова
Французские власти задержали основателя Telegram Павла Дурова в рамках предварительного расследования того, что мессенджер способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации и отказа взаимодействовать с полицией, сказал Reuters источник во французских правоохранительных органах.
Расследование ведут отдел жандармерии по кибербезопасности и отдел полиции по борьбе с мошенничеством, сказал собеседник агентства.
Секретарь управления по делам несовершеннолетних (Office mineurs, OFMIN, находится в ведении Нацполиции) Жан-Мишель Берниго написал в соцсети LinkedIn (заблокирована в России), что причиной для дела стало «отсутствие модерации и сотрудничества со стороны платформы», особенно в вопросах борьбы с детской преступностью.
Команда Telegram после задержания Дурова заявила, что мессенджер соблюдает все законы ЕС, модерация постоянно совершенствуется, а утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на ней, абсурдно.
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