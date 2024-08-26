 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Полиция раскрыла детали расследования, в рамках которого задержали Дурова

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Французские власти задержали основателя Telegram Павла Дурова в рамках предварительного расследования того, что мессенджер способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации и отказа взаимодействовать с полицией, сказал Reuters источник во французских правоохранительных органах.

Расследование ведут отдел жандармерии по кибербезопасности и отдел полиции по борьбе с мошенничеством, сказал собеседник агентства.

Секретарь управления по делам несовершеннолетних (Office mineurs, OFMIN, находится в ведении Нацполиции) Жан-Мишель Берниго написал в соцсети LinkedIn (заблокирована в России), что причиной для дела стало «отсутствие модерации и сотрудничества со стороны платформы», особенно в вопросах борьбы с детской преступностью.

Команда Telegram после задержания Дурова заявила, что мессенджер соблюдает все законы ЕС, модерация постоянно совершенствуется, а утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на ней, абсурдно.

Материал дополняется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Павел Дуров
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 18:02
Матч «Фейенорд» — «Аякс» оказался на грани срыва из-за забастовки полицииСпорт, 18:12
ЦБ впервые с октября 2023 года поднял официальный курс евро выше ₽102Инвестиции, 18:08
Написавших «ГУР» на памятнике Жукову приговорили к принудительным работамПолитика, 18:05
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на НПЗ в ОмскеОбщество, 18:03
Чемпиона России по борьбе среди молодежи дисквалифицировали за стероидыСпорт, 18:01
Полиция раскрыла детали расследования, в рамках которого задержали ДуроваПолитика, 17:59
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:56
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Да вам ботокс пора колоть! Как реагировать на хамство в сфере услугPro, 17:52
В Минобороны назвали сумму ущерба по делу полковника ВСУ ХрапачаОбщество, 17:46
Кадры поврежденной при взрывах дамбы Киевской ГЭС появились в СетиПолитика, 17:34
Банки могут блокировать россиянам переводы самому себеИнвестиции, 17:33
Макрон отказался считать задержание Дурова политическим⁠Политика, 17:22
На экс-совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничествеБизнес, 17:18
Сбои трансграничных платежей назвали причиной дефолтов на долговом рынкеИнвестиции, 17:12