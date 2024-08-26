В Еврокомиссии арест Павла Дурова назвали делом Франции

Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Европейская комиссия (ЕК) отказалась комментировать задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции и назвала это «национальным расследованием», сообщила пресс-служба ЕК.

«Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям», — заявили в ЕК (цитата по ТАСС).

Ранее источник агентства в юридических кругах Брюсселя заявил, что задержание Дурова соответствует «духу и принципам» Акта о цифровых услугах Евросоюза.

Акт о цифровых услугах Евросоюза (DSA) юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность», в противном случае платформы могут быть оштрафованы на сумму до 6% от дохода или заблокированы на территории Евросоюза.

В последние месяцы ЕК значительно ужесточила контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС. Так, в августе 2024 года газета Financial Times писала, что предпринимателя Илона Маска предупредили об ответственности за дезинформацию в X и пригрозили ему «полным применением» санкций в рамках Акта о цифровых услугах ЕС.

Дурова задержали вечером 24 августа по прилете в Париж. Ордер был выдан судебной полицией на основании «предварительного расследования». В 2021 году Дуров получил гражданство Франции.

Позднее арест продлили. Бизнесмена могут удерживать до 28 августа, после чего обязаны либо отпустить, либо предъявить обвинения. Расследование в отношении Дурова ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством.

По данным телеканала TF1, ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей из-за отсутствия модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с властями и использования криптовалюты в мессенджере. Французские власти считают предпринимателя соучастником этих преступлений.