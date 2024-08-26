В Еврокомиссии арест Павла Дурова назвали делом Франции
Европейская комиссия (ЕК) отказалась комментировать задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции и назвала это «национальным расследованием», сообщила пресс-служба ЕК.
«Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям», — заявили в ЕК (цитата по ТАСС).
Ранее источник агентства в юридических кругах Брюсселя заявил, что задержание Дурова соответствует «духу и принципам» Акта о цифровых услугах Евросоюза.
Акт о цифровых услугах Евросоюза (DSA) юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность», в противном случае платформы могут быть оштрафованы на сумму до 6% от дохода или заблокированы на территории Евросоюза.
В последние месяцы ЕК значительно ужесточила контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС. Так, в августе 2024 года газета Financial Times писала, что предпринимателя Илона Маска предупредили об ответственности за дезинформацию в X и пригрозили ему «полным применением» санкций в рамках Акта о цифровых услугах ЕС.
Дурова задержали вечером 24 августа по прилете в Париж. Ордер был выдан судебной полицией на основании «предварительного расследования». В 2021 году Дуров получил гражданство Франции.
Позднее арест продлили. Бизнесмена могут удерживать до 28 августа, после чего обязаны либо отпустить, либо предъявить обвинения. Расследование в отношении Дурова ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством.
По данным телеканала TF1, ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей из-за отсутствия модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с властями и использования криптовалюты в мессенджере. Французские власти считают предпринимателя соучастником этих преступлений.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят