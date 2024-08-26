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Задержание Павла Дурова ,  
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France Info сообщило, какие ведомства ведут дело против Дурова

France Info: дело против Дурова расследует киберподразделение жандармерии
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Дурову должны будут через два дня либо предъявить обвинения, либо отпустить. Дело ведут следователи, специализирующиеся на киберугрозах и мошенничестве
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством, сообщает France Info со ссылкой на источники.

Дурова задержали вечером 24 августа по прилете в Париж. Затем арест продлили. Бизнесмена могут удерживать до 28 августа, после чего обязаны либо отпустить, либо предъявить обвинения.

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Павел Дуров

Как выяснил телеканал TF1, Дурова подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что он не сотрудничал с властями Франции и недостаточно модерировал Telegram. Источники LCI отмечали, что предприниматель избегал путешествий по европейским странам, где власти интересовались деятельностью мессенджера, предпочитая постсоветские государства, Южную Америку или ОАЭ, где находится центральный офис Telegram.

«Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — сообщили в Telegram.

Telegram перенес свой главный офис в ОАЭ в том числе в связи с пристальным вниманием ФБР и служб безопасности, которые «хотели деталей» о работе мессенджера, рассказал Дуров в начале года. Он назвал сотрудничество противоречащим принципам компании, выступающей за приватность. Wall Street Journal объяснила, что Дуров ценен для западных спецслужб: они пытаются взломать зашифрованный трафик Telegram, поскольку мессенджер могут использовать «для вербовки российских агентов в Европе».

Посольство России запросило обеспечить защиту прав Дурова и предоставить к нему консульский доступ. Предприниматель прилетел в Париж из Азербайджана, где пребывал одновременно с российским президентом Владимиром Путиным. Кремль отверг сведения о встрече бизнесмена и главы государства.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Павел Дуров Франция задержание Telegram кибербезопасность кибер-мошенничество
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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