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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве пригрозили ответом на удары по энергетической инфраструктуре

Ермак: желание разрушить украинскую инфраструктуру дорого обойдется русским
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале пригрозил ответом за российские удары по украинской энергетической инфраструктуре.

«Желание уничтожить нашу энергетику обойдется россиянам и их инфраструктуре дорого», — заявил Ермак. Он призвал западные страны разрешить бить переданным Украине оружием вглубь российской территории.

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Политика
Фото:Veronique Popinet / Reuters

Утром 26 августа на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы прозвучали в Киеве, Луцке, Кривом Роге, Харькове, Запорожье, Кременчуге, Кропивицком, Виннице, Днепре, Хмельницком, Ивано-Франковской области и во Львове. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в 15 регионах Украины.

На фоне этого компания «Укрэнерго» ввела графики экстренного отключения электроэнергии для стабилизации системы. У движения поездов и водоснабжения внутри Украины возникли проблемы из-за отключения электричества.

Минобороны России подтвердило, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетическим объектам на Украине. В ведомстве указали, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

В ночь на 26 августа ряд российских регионов подвергся атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны, девять из них сбили над Саратовской областью, где дроны попали по жилым домам в Саратове и Энгельсе, четыре человека пострадали.

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Теги
Андрей Ермак Украина инфраструктура электричество
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