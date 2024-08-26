France Info узнало, что Дурова могут задержать до суда на срок до 4 дней

Дурову к вечеру 28 августа должны либо предъявить обвинения, либо отпустить. Его задержали в Париже из-за недостаточной модерации и использования мессенджера преступниками. В Telegram назвали подобные подозрения абсурдными

Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции может быть продлен до 96 часов, затем его должны отпустить либо выдвинуть обвинения, передает France Info.

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером в субботу, 24 августа. Жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram. В ночь на 26 августа AFP cообщило, что суд продлил срок содержания бизнесмена под стражей.

Wall Street Journal объясняла, что Дуров ценен для западных спецслужб, которые пытаются взломать зашифрованный трафик Telegram, поскольку мессенджер могут использовать «для вербовки российских агентов в Европе». Франция стала целью «нескольких российских операций» в последние месяцы, что вызвало недовольство президента Эмманюэля Макрона и других членов правительства, рассказали источники издания среди французских чиновников.

«Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — сообщили в Telegram. Там подчеркнули, что соблюдают законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и нелегального контента для крупных платформ.

В феврале Дуров рассказывал, что Telegram не сотрудничает с российскими властями, и называл подобные подозрения выгодными конкурентам мессенджера, которые видят угрозу в его быстром развитии. Одной из причин переезда центрального офиса в ОАЭ стало пристальное внимание ФБР и служб безопасности, которые «хотели деталей» о работе мессенджера, рассказал Дуров. Он назвал сотрудничество противоречащим принципам компании, выступающей за приватность.

«Незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ», — сообщили в российском посольстве.