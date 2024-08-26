«Украинская правда» узнала о побеге поддержавшего УПЦ нардепа

Украинская прокуратура сообщила, что нардепа Артема Дмитрука подозревают в нападении на военного и правоохранителя в Киеве и Одессе. За день до этого он незаконно пересек границу с Молдавией

Народный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, которого заподозрили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, незаконно уехал из страны, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, 24 августа он пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим. «Главред» также пишет, что Дмитрука заметили в Молдавии.

Генпрокуратура Украины 25 августа сообщила, что, по версии следствия, находясь в Одессе, Дмитрук с группой лиц напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался похитить его оружие. В другой раз, будучи в Киеве, нардеп во время спора с военным несколько раз ударил его, в том числе в область головы.

Дмитрук считает, что обвинения — «абсолютно выдуманная история». Накануне он написал в Telegram, что по указанию президента Владимира Зеленского его пытаются арестовать.

Дмитрук был депутатом президентской партии «Слуга народа» до ноября 2021 года, откуда его исключили за «не всегда коллегиальное поведение», говорил глава фракции Давид Арахамия. Дмитрук известен многочисленными скандалами, в частности, антивакцинаторской позицией и дракой в Одесском горсовете в 2022 году, отмечает Hromadske.

Нардеп также осудил ВСУ за атаку на Курскую область и поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата. В мае 2022 года, после начала полномасштабных военных действий на Украине, УПЦ заявила о своей самостоятельности от РПЦ. Несмотря на это, в стране приняли закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который прежде всего затрагивает УПЦ.