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Военная операция на Украине ,  
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«Украинская правда» узнала о побеге поддержавшего УПЦ нардепа

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Военная операция на Украине
Украинская прокуратура сообщила, что нардепа Артема Дмитрука подозревают в нападении на военного и правоохранителя в Киеве и Одессе. За день до этого он незаконно пересек границу с Молдавией

Народный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, которого заподозрили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, незаконно уехал из страны, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, 24 августа он пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим. «Главред» также пишет, что Дмитрука заметили в Молдавии.

Генпрокуратура Украины 25 августа сообщила, что, по версии следствия, находясь в Одессе, Дмитрук с группой лиц напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался похитить его оружие. В другой раз, будучи в Киеве, нардеп во время спора с военным несколько раз ударил его, в том числе в область головы.

Дмитрук считает, что обвинения — «абсолютно выдуманная история». Накануне он написал в Telegram, что по указанию президента Владимира Зеленского его пытаются арестовать.

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Дмитрук был депутатом президентской партии «Слуга народа» до ноября 2021 года, откуда его исключили за «не всегда коллегиальное поведение», говорил глава фракции Давид Арахамия. Дмитрук известен многочисленными скандалами, в частности, антивакцинаторской позицией и дракой в Одесском горсовете в 2022 году, отмечает Hromadske.

Нардеп также осудил ВСУ за атаку на Курскую область и поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата. В мае 2022 года, после начала полномасштабных военных действий на Украине, УПЦ заявила о своей самостоятельности от РПЦ. Несмотря на это, в стране приняли закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который прежде всего затрагивает УПЦ.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
народный депутат Верховная рада Украины побег УПЦ Украинская православная церковь
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