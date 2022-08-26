Верещук заявила о подготовке к эвакуации Харьковской, Николаевской и Запорожской областей

В Киеве допустили эвакуацию еще трех регионов Украины

Речь идет о частях Харьковской, Запорожской и Николаевской областей Украины. Ранее власти объявили эвакуацию мирного населения из Донецкой области, объяснив это отсутствием газа и электричества на фоне приближающейся зимы

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Харьковская, Запорожская и Николаевская области Украины находятся в очереди на обязательную эвакуацию, заявила в эфире телемарафона вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Мы знаем, что части — я не скажу про весь регион, — но части требуют обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся», — сказала она.

2 августа Верещук объявила о начале обязательной эвакуации из подконтрольных Киеву районов Донецкой области. Власти объяснили решение тем, что в регионе «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения», поэтому зимой население останется без тепла. Верещук напомнила о ст. 33 Кодекса гражданской защиты Украины, согласной которой обязательная эвакуация проводится в случае вооруженного конфликта. Вице-премьер оценила число подлежащих вывозу жителей Донецкой области в 200–220 тыс.

Спустя несколько дней после начала эвакуации жителей Донецкой области в Киеве заявили, что рассмотрят применение такой же меры в других регионах. Это будет зависеть от руководителей областных военных администраций.

От обязательной эвакуации можно отказаться, подписав документ о «персональной ответственности за свою жизнь».

Харьковская и Запорожская области частично находятся под контролем российских войск. В них сформированы военно-гражданские администрации (ВГА). Администрация подконтрольной Москве части Запорожской области заявляла о намерении войти в состав России.