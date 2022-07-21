Лукашенко заявил, что Минск признал существование ЛНР и ДНР

«Если надо будет», Белоруссия официально признает ДНР с ЛНР и Крым, а сейчас «это ничего дополнительно не даст», заявил Лукашенко. По его словам, Минск уже сотрудничает с ними и этого «не прячет»

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

Минск «де-факто признал, что есть Крым, Луганск и Донецк», и если будет нужно, признает это указом главы государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AFP, передает БелТА.

Лукашенко спросили, почему Белоруссия, несмотря на тесные отношения с Россией, до сих пор официально не признала ДНР и ЛНР, а также присоединение Крыма. Президент ответил, что в этом нет «никакой необходимости». «Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму», но если им понадобится «продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее», Минск будет им помогать, заявил он.

«Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем <...>, мы этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк», — сказал Лукашенко.

Разговоры об официальном признании он назвал болтовней и заявил, что если понадобится, то подпишет соответствующий указ. «Надо — признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», — отметил президент.

То же можно ответить и на вопросы, присоединится ли Белоруссия к российской спецоперации, продолжил он. «Слушайте, допустим, я подключился бы к этой операции России в Украине. Я что-то добавил бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас. Точно так Луганск, Донецк и Крым», — заключил Лукашенко.

Президент Белоруссии еще в начале февраля заявлял, что признает Крым, «как только поймет» и когда ему «президент России скажет», что в этом есть необходимость. А в августе прошлого года он назвал условие для такого решения. По словам Лукашенко, Минск признает полуостров российским, когда «последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты».

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Что касается ДНР и ЛНР, помимо России их независимость признали еще два государства — члена ООН — Сирия и Северная Корея, а также два частично признанных государства — Абхазия и Южная Осетия. После того как Дамаск и Пхеньян объявили о своем решении, Киев разорвал с ними дипломатические отношения. А западные страны после признания Россией ДНР и ЛНР ввели против нее санкции. Москва считает их незаконными.