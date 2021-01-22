Bloomberg узнал о схеме поставки венесуэльской нефти в Китай

По данным агентства, компании изменяют сорт нефти с помощью химических добавок, чтобы скрыть ее происхождение и избежать санкций со стороны США.

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Миллионы баррелей венесуэльской нефти тайно поставляются в Китай, несмотря на санкции США, пишет Bloomberg. Журналисты раскрыли схемы поставок нефти с помощью документов, которые, как утверждает агентство, свидетельствуют о сделках через сеть подставных компаний, перекачке груза с одного судна на другое и изменении сорта нефти с помощью химических добавок.

По версии агентства, компании «скрывают происхождение нефти и доставляют ее в Азию». В изученных Bloomberg документах, в частности, фигурирует швейцарская компания Swissoil Trading. В загруженную в Венесуэле нефть сорта Hamaca около Сингапура добавляли химические добавки, и затем она появлялась в документах под другим названием, например, Singma или просто битумная смесь. В 2020 году не менее 11,3 млн баррелей венесуэльской нефти, проданной Swissoil Trading, было поставлено в Китай под видом других сортов, пишет Bloomberg.

По данным агентства, только в ноябре 2020 года Венесуэла экспортировала 15 млн баррелей нефти на сумму около $660 млн.

США ввели санкции против венесуэльского нефтяного сектора в январе 2019 года. Тогда лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, временным главой государства его признали США и большая часть стран-участниц Евросоюза. Президент Николас Мадуро счел произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.