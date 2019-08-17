Bloomberg сообщил об отказе Китая от нефти из Венесуэлы из-за санкций США

Пекин отказался от почти 5 млн баррелей нефти венесуэльской PDVSA, которые планировал загрузить в августе, из-за ужесточения американских санкций против латиноамериканской республики

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC отменила свои планы на месяц по загрузке порядка 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за введенных Вашингтоном в отношении Каракаса санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин, указывают они, за последние более чем 10 лет еще ни разу не отказывался от закупок венесуэльской нефти и всегда выполнял свои обязательства. Тем не менее агентство отмечает, что отказ от поставок нефти сейчас не говорит о полном разрыве контактов Китая и Венесуэле в сфере торговли нефтью. На планировавшиеся для Китая объемы другого покупателя пока не нашли.

Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал распоряжение, согласно которому Вашингтон вводит санкции против всех, кто оказывает поддержку венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. В частности, санкции блокируют активы правительства страны, находящиеся на территории США. Причина для ужесточения санкций — создаваемые президентом страны Николасом Мадуро препятствия объявившему себя временным лидером Хуану Гуаидо.

В этом году Китай импортировал из Венесуэлы более 300 тыс. баррелей нефти в сутки. Азиатская страна стала главным импортером венесуэльской нефти после того, как в январе США ввели ограничения против государственной PDVSA.