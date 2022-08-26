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Главный инфекционист объяснил назальную вакцинацию «Спутником» в Курске

В комитете здравоохранения Курской области и Минздраве сослались на инструкцию министерства, в которой говорится, что обычный «Спутник V» можно вводить через нос при помощи специальных насадок
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Вакцина «Спутник V» в форме капель для носа не отличается по составу от препарата в виде раствора для внутримышечной инъекции, заявил РБК главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Так он ответил на просьбу прокомментировать данные о том, что в Курской области при назальной вакцинации используют не специальные капли, зарегистрированные в апреле, а обычную вакцину от Центра им. Гамалеи. Об этом, в частности, писал «Коммерсантъ».

Чуланов заявил, что, согласно инструкции к «Спутнику V», препарат может вводиться как внутримышечно, так и интраназально, при помощи насадки-атомайзера. «Клинические исследования показали благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, то есть — эффективности вакцины как при внутримышечном, так и при назальном введении», — указал он.

Со слов главного инфекциониста, при введении через нос «Спутник V» формирует мукозальный иммунитет (иммунитет слизистых оболочек организма) в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта и стимулирует иммунный ответ в регионарных лимфатических узлах и миндалинах. «Это создает защитный барьер для входных ворот инфекции (нос и ротоглотка). Именно здесь организм первично встречается с вирусом», — подчеркнул Чуланов.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В комитете здравоохранения Курской области также заявили РБК, что использование «Спутника V» для назальной вакцинации в регионе соответствует инструкции, утвержденной Минздравом. «Допускается интраназальное введение вакцины при помощи дозирующего устройства (насадка-распылитель на шприц вертикального типа на шприц вертикального типа для назального применения лекарственных средств)», — говорится в действующей редакции документа. Изменения в него внесли в апреле 2022 года.

Как заявили в комитете, медработник принимает решение о способе вакцинации (инъекцонный или интраназальный), исходя из состояния здоровья и пожеланий пациента. При вакцинации через нос препарат вводят в два этапа с интервалом три недели, говорится в инструкции Минздрава, которую комитет передал РБК.

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Министерство зарегистрировало назальную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которая, как утверждает ведомство, стала первой в мире вакциной такого формата, 1 апреля. Препарат разрешено применять только для вакцинации пациентов старше 18 лет. Вакцина в виде спрея представляет собой второй компонент «Спутника V». 8 апреля глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что препарат выпустили в гражданский оборот и его развезли по регионам. Зимой Гинцбург говорил, что у экспертов пока нет данных о защите назальной вакциной на 100%, поэтому рекомендуется вместе с ней сделать инъекцию «Спутником V».

В середине августа глава курского комитета здравоохранения Екатерина Письменная заявила, что регион первым в России массово запустил назальную вакцинацию от COVID-19. По ее словам, препарат в назальной форме поступил во все лечебные учреждения области, где проводят вакцинацию.

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Однако «Коммерсантъ» на этой неделе написал, что при вакцинации в регионе используют не назальный, а обычный препарат, который вводят в нос с помощью специальных насадок. Эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков в разговоре с изданием заявил, что с медицинской точки зрения интерназально можно использовать как отдельную вакцину, так и обычный «Спутник V», но юридически это разные препараты. «По регуляторным правилам нельзя просто так взять вакцину для внутримышечного введения, вскрыть ее, снять защитный колпачок, поменять на насадку — и получить новый препарат», — говорил он.

В свою очередь доктор биологических наук, профессор Константин Северинов считает, что использовать интерназально препарат, предназначенный для внутримышечного введения, нельзя: «Любое изменение формы применения препарата скорее всего потребует изменения дозы. А ее необходимо просчитать в ходе исследований».

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10 августа Минздрав объявил, что сроки годности «Спутника V» продлены и составляют от шести месяцев до года для препаратов разных производителей. В комментарии министерства, поступившем в РБК, говорится: «Если регулятором принято решение об увеличении срока годности, это означает, что профиль безопасности, эффективности и качества препарата доказаны за определенный срок хранения не снизились». Также в ведомстве указали, что с учетом коротких сроков разработки вакцин такая практика неоднократно применялась в Евросоюзе и США — регионах со «строгими» регуляторными агентствами по классификации Всемирной организации здравоохранения.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Спутник V вакцинация коронавирус COVID-19 Курская область Минздрав вакцинация от COVID-19 Владимир Чуланов
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