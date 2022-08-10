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Минздрав сообщил о продлении срока годности «Спутника V»

Минздрав сообщил о продлении срока годности «Спутника V» от шести месяцев до года
Теперь сроки годности «Спутника V» будут составлять от шести месяцев до года для препаратов разных производителей. Как заявил Минздрав, экспертиза показала, что качество вакцин сохраняется на протяжении всего нового срока годности
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минздрав продлил сроки годности вакцины против коронавируса «Спутник V», теперь они составляют от шести месяцев до года для препаратов разных производителей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Изменения прописали в инструкции к вакцине. «При этом сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что решение о продлении срока годности вакцины в каждом случае основано на результатах экспертизы, которая подтвердила, что «на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата».

Учитывая короткие сроки разработки вакцин для профилактики коронавируса, такую практику не раз применяли для препаратов в том числе в Евросоюзе и США со «строгими», по классификации Всемирной организации здравоохранения, регуляторными агентствами, отметили в Минздраве.

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«Спутник V» разработал московский Центр им. Гамалеи. Это первая вакцина от коронавируса, которую одобрили для применения в России. Минздрав зарегистрировал ее в августе 2020 года, а в декабре того же года началась массовая вакцинация препаратом.

В декабре 2021 года Минздрав уже продлевал срок годности «Спутника V», сообщал ТАСС. Тогда ведомство утвердило новую версию инструкции для препарата, производящегося на трех площадках. Согласно документу, срок годности вакцины в замороженном виде производственных площадок «Генериум» и «Биокад» был продлен с шести до девяти месяцев. Срок годности замороженной формы «Спутника V» производства компании «Фармстандарт-Уфавита» увеличился с шести до девяти месяцев, а жидкой — с двух месяцев до полугода.

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