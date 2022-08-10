Минздрав сообщил о продлении срока годности «Спутника V»
Минздрав продлил сроки годности вакцины против коронавируса «Спутник V», теперь они составляют от шести месяцев до года для препаратов разных производителей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Изменения прописали в инструкции к вакцине. «При этом сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен», — уточнили в министерстве.
Там добавили, что решение о продлении срока годности вакцины в каждом случае основано на результатах экспертизы, которая подтвердила, что «на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата».
Учитывая короткие сроки разработки вакцин для профилактики коронавируса, такую практику не раз применяли для препаратов в том числе в Евросоюзе и США со «строгими», по классификации Всемирной организации здравоохранения, регуляторными агентствами, отметили в Минздраве.
«Спутник V» разработал московский Центр им. Гамалеи. Это первая вакцина от коронавируса, которую одобрили для применения в России. Минздрав зарегистрировал ее в августе 2020 года, а в декабре того же года началась массовая вакцинация препаратом.
В декабре 2021 года Минздрав уже продлевал срок годности «Спутника V», сообщал ТАСС. Тогда ведомство утвердило новую версию инструкции для препарата, производящегося на трех площадках. Согласно документу, срок годности вакцины в замороженном виде производственных площадок «Генериум» и «Биокад» был продлен с шести до девяти месяцев. Срок годности замороженной формы «Спутника V» производства компании «Фармстандарт-Уфавита» увеличился с шести до девяти месяцев, а жидкой — с двух месяцев до полугода.