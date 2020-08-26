В Белоруссии начали проверку невышедшей из-за протестов «Комсомолки»

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Белорусский Комитет государственного контроля проводит проверку в компании «БелКП-ПРЕСС», которая является издателем «Комсомольской правды», сообщили РБК в пресс-службе комитета.

Ранее,18 августа номер «Комсомольской правды» должен был выйти с фотографией оппозиционнного митинга на обложке. На обложке была размещена надпись «Воскресный «Марш за свободу» стал самой массовой акцией в истории Беларуси». Позднее типография несколько раз отказывалась печатать номер.

«Проверка проводится в соответствии с установленным законодательством порядком» — сказали в пресс-службе.

Гендиректор «БелКП-ПРЕСС» Наталья Галезник сообщила порталу Tut.by, что проверку проводят Госконтроль и налоговая. «Это совместная проверка Госконтроля и налоговой — пришло 6 человек. Внеплановая, причин нам не объяснили, — сказала Галезник.