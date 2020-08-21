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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии в третий раз за неделю не напечатали «Комсомольскую правду»

Акция «Цепь покаяния» 
Акция «Цепь покаяния»  (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ежедневную газету «Комсомольская правда», которая освещала белорусские протесты, в третий раз за наделю отказались печать в типографии. Об этом сообщает Euroradio.

В государственном издательстве «Белорусский дом печати» объяснили это тем, что у них сломалась техника.

«Третий номер не был отпечатан вчера, и пока внятного объяснения от них нет. Опять там какие-то проблемы с машинами, с печатью, с чем-то еще. Ждем от них официальное письмо. Номер мы сдали вовремя, полосность не увеличивали», — пояснил изданию Onliner главный редактор «Комсомольской правды в Беларуси» Андрей Левковский.

Помимо «Комсомольской правды» по той же причине в издательстве не смогли напечатать номер другой негосударственной газеты — «Народная воля».

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Митинг у здания &laquo;Белтелерадиокомпании&raquo;

18 августа номер «Комсомольской правды» должен был выйти с фотографией митинга на обложке, который проходил 16 августа у стелы «Минск — город герой». Над фотографией была размещена надпись «Воскресный «Марш за свободу» стал самой массовой акцией в истории Беларуси». После отказа в печати редакция обратилась в другую типографию, из-за чего номер поступил в продажу с задержкой.

В печати следующего номера редакции также отказали. Тогда на обложке газеты была помещена фотография митинга в Гродно.

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Теги: «Комсомольская правда», Белоруссия, СМИ
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