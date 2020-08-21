В Белоруссии в третий раз за неделю не напечатали «Комсомольскую правду»

Акция «Цепь покаяния» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ежедневную газету «Комсомольская правда», которая освещала белорусские протесты, в третий раз за наделю отказались печать в типографии. Об этом сообщает Euroradio.

В государственном издательстве «Белорусский дом печати» объяснили это тем, что у них сломалась техника.

«Третий номер не был отпечатан вчера, и пока внятного объяснения от них нет. Опять там какие-то проблемы с машинами, с печатью, с чем-то еще. Ждем от них официальное письмо. Номер мы сдали вовремя, полосность не увеличивали», — пояснил изданию Onliner главный редактор «Комсомольской правды в Беларуси» Андрей Левковский.

Помимо «Комсомольской правды» по той же причине в издательстве не смогли напечатать номер другой негосударственной газеты — «Народная воля».