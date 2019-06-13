Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Белоруссии, введенные в 2006 году Джорджем Бушем-младшим. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в сообщении. Уведомление было передано конгрессу США.

Буш-младший ввел санкции после президентских выборов в Белоруссии в 2006 году. Тогда победу одержал Александр Лукашенко. В США заявили, что выборы не соответствуют демократическим нормам. Американская администрация запретила компаниям и гражданам США предоставлять товары, услуги и финансирование попавшим в санкционный список, и наоборот. В нем оказались президент Лукашенко, его сын Виктор и другие.

В 2017 году Трамп продлил на год санкции против Белоруссии. При этом в 2015 году Вашингтон смягчил ограничения в отношении нескольких белорусских компаний.