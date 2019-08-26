Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

В NORSAR пришли к выводу, что взрыв произошел не в России, а в Финляндии. О взрыве ранее сообщило Reuters, власти Архангельской области говорили, что информации о взрыве у них нет

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием. Проанализировав имеющиеся данные, ученые установили, что через два часа после этого произошел еще один взрыв меньшей мощности, который, по всей видимости, не имеет отношения к России.

В сообщении NORSAR указывается, что эпицентр второго взрыва находился на 1–2 градуса западней первого. Исходя из этого, ученые предполагают, что он произошел в Финляндии и может быть связан с работами на местных шахтах.

В норвежском фонде также заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть сообщения о выбросе в атмосферу радиоактивных отходов после событий 8 августа. Там объяснили, что исследовательская станция находится на острове Шпицберген, а ветер со стороны Архангельска дул в другую сторону. «Станция не могла бы зарегистрировать следы радиации даже если бы они и были», — говорится в сообщении.

О втором взрыве 8 августа в минувшую пятницу сообщило агентство Reuters, сославшееся на NORSAR. Тогда специалисты предположили, что инцидент также произошел в России. Власти Архангельской области заявили, что никакой информации о втором взрыве у них нет.