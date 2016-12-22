Рейтинг Макрона достиг очередного минимума

Его деятельность одобряют только 34% французов, еще 66% ею недовольны, выяснили в институте изучения общественного мнения Франции Ifop. Это, как заметили социологи, самый низкий показатель с начала пребывания Макрона у власти

Эмманюэль Макрон (Фото: Regis Duvignau / Reuters)

Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона снижается уже четвертый месяц подряд. В августе он в очередной раз упал до рекордно низкого уровня, выяснили специалисты французского института изучения общественного мнения Ifop (опрос был проведен специально для издания Le Journal du dimanche).

В настоящий момент деятельность президента Франции, согласно результатам исследования, одобряют только 34% жителей страны (в конце июля такой точки зрения придерживались 39% французов). При этом 66% граждан, как уточнили в Ifop, напротив, заявили о своем недовольстве работой главы государства.

Подобные показатели, как замечает Le Journal du dimanche, являются самыми низкими с начала пребывания Макрона у власти. Лето, как также подчеркивает издание, не сезон для нынешнего президента Франции — в этот период, как напоминает газета, рейтинг главы государства падает. Например, в прошлом году популярность Макрона с июня по август снизилась с 64 до 40%. Впоследствии доверие к себе избирателей политик вернул, но спустя год процент поддерживающих президента снова стал снижаться: с января по август 2018 года рейтинг Макрона упал на 16 процентных пунктов.

Сейчас президент Франции, как замечает издание, менее популярен, чем его предшественник Николя Саркози в этот же период. Кроме того, французы, как выяснили социологи, больше одобряют работу премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Об этом в августе заявили 40% респондентов (по сравнению с июлем рейтинг руководителя правительства Франции снизился только на 1 процентный пункт), о неодобрении его деятельности сообщили только 58% опрошенных. Таким образом, разрыв рейтингов Макрона и Филиппа, как замечает Le Journal du dimanche, продолжает расти.

Снижение популярности нынешнего главы государства эксперты Ifop снова связали с эффектом от дела бывшего замруководителя аппарата французского лидера Александра Беналля. «Сам случай не упоминается респондентами, но он, похоже, стал поводом, вызвавшим впоследствии волну негативных суждений», — пояснил газете заместитель генерального директора Ifop Фредерик Даби.

Эта история началась после того, как 19 июля газета Le Monde опубликовала видеозапись, где, по ее данным, был запечатлен замруководителя аппарата президента. 1 мая, как указывало издание, он пришел на митинг в Париже и избил одного из участников акции. После этого, по информации Le Monde, Беналля отстранили от исполнения обязанностей на две недели. Официально обвинения советнику Макрона были предъявлены только 22 июля. Вместе с ним фигурантами дела о «насильственных действиях» и «вмешательстве в работу правоохранительных органов» являются трое местных полицейских. Всех, по данным ВFM, обвиняют в том, что они изъяли записи с камер видеонаблюдения с участием Беналля и передали их ему, хотя не имели на это права.