Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

По словам Киры Ярмыш, Алексея Навального задержали у подъезда собственного дома. О причинах задержания у нее данных нет. В полиции информацию о задержании оппозиционера пока не комментируют

Алексей Навальный. 11 мая 2018 года (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный задержан в субботу, 25 августа, в Москве. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

«Навального задержали два часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД «Даниловский». За что задержали, не говорят. Телефон отобрали», — написала Ярмыш.

В ОМВД «Даниловский» РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о нахождении в отделении Алексея Навального, посоветовав обратиться в УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве. В УВД РБК отказались прокомментировать информацию. «Мы по телефону такую информацию не даем». В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК пояснили, что информации о задержании сотрудниками полиции Навального нет.

В прошлый раз Навального задерживали 5 мая во время протестной акции «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации Владимира Путина. Акция тогда проходила на Пушкинской площади в Москве и не была согласована с московскими властями. Навального задержали вскоре после начала акции за незаконное проведение публичного мероприятия. 15 мая суд назначил ему 30 суток административного ареста, 14 июня Навальный вышел на свободу.