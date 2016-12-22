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Врачи не подтвердили перелом у Алексея Навального
Политика, 19:24
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Врачи не подтвердили перелом у Алексея Навального
Серьезных травм у Алексея Навального не обнаружено, рассказали РБК источники в медицинских кругах. Ранее о том, что оппозиционера после задержания увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца, сообщила его пресс-секретарь
Алексей Навальный (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Перелом мизинца левой руки у основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, о подозрениях на который сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, не подтвердился. После обследования у политика не обнаружили ничего серьезного, сообщили РБК два источника в медицинских кругах.

По их данным, Навального привезли в травмпункт ГКБ №13 для обследования на предмет возможной травмы кисти, которую он получил, когда у него отбирали телефон. После проведенного обследование ничего серьезного врачи не обнаружили, и полиция забрала оппозиционера обратно, уточнили собеседники.

РБК направил запрос в ГКБ №13 с просьбой прокомментировать информацию о травме кисти Навального.

Ранее в субботу пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter сообщила, что Навального увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. «Это его так задерживали», — написала она, уточнив, что в задержании политика принимали участие пятеро сотрудников ОМОНа.

Ярмыш также заявила, что Навального задержали в рамках протокола, составленного 31 января 2018 года. «То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда», — написала она. Также пресс-секретарь оппозиционера уточнила, что суд, предварительно, состоится в понедельник. До суда, по ее словам, Навального собираются оставить в ОВД.

О том, что Навальный был задержан в Москве, днем в субботу, 25 августа, Ярмыш сообщила на своей странице в Twitter. По ее словам, задержание было проведено у подъезда его собственного дома. «За что задержали, не говорят. Телефон отобрали», — написала она.

В полиции информацию о задержании Навального не комментируют. Ранее в ОМВД «Даниловский», куда, по словам Ярмыш, был доставлен политик, РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, посоветовав обратиться в УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве. В УВД РБК отказались прокомментировать информацию. «Мы по телефону такую информацию не даем». В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК ранее говорили, что информации о задержании сотрудниками полиции Навального нет.

28 января 2018 года сторонники Навального в преддверии президентских выборов в разных городах вышли на «забастовку избирателей». Власти Москвы и Санкт-Петербурга эти акции не согласовывали. По итогам мероприятий в 16 городах были задержаны​ более 260 участников митингов.

Авторы: Константин Еловский, Егор Губернаторов, Мария Бондаренко.
Теги: Алексей Навальный , задержание
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