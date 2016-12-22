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Порошенко выразил уверенность в оплате Россией $4,6 млрд убытков по газу
Политика, 17:02
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Порошенко выразил уверенность в оплате Россией $4,6 млрд убытков по газу
Сначала Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву $4,63 млрд, но после учета долга «Нафтогаза» требования к российской компании сократились. Москва выплатит Киеву все озвученные изначально убытки, уверен Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко заявил о своей убежденности в том, что Россия возместит республике все убытки по газовым контрактам. Об этом политик заявил по приезду на место пуска газа по газопроводу высокого давления в Авдеевке в Донецкой области. Видеозапись выступления главы государства опубликовал телеканал «112 Украина».

Сумму убытков Киева в связи с разрывом контрактов, как считает Порошенко, Стокгольмский арбитраж оценил в $4,6 млрд.

«Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, и россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд», — заверил Порошенко, отметив также, что «несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как украинцы живут без российского газа в условиях эмбарго, который применила против них Россия». «Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом», — добавил политик.

В «Нафтогазе» отказались мириться с «Газпромом» по уже выигранному делу
Бизнес

Окончательное решение по спору между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» относительно контракта на транзит газа через территорию Украины Стокгольмский арбитраж принял 28 февраля. Тогда российскую компанию он обязал выплатить украинской $4,63 млрд за недопоставку газа.​ С учетом долга «Нафтогаза» за уже поставленный к тому моменту газ (около $2,1 млрд) «Газпром» остался должен $2,56 млрд. Однако и с таким решением суда российская компания не согласилась. В «Газпроме» посчитали, что оно было принято арбитрами с «существенными процессуальными нарушениями». 30 марта компания подала апелляционную жалобу в суд округа Свеа.

В целом же контракты на поставку и транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» должны были действовать с 2009-го по 2019 год. Однако в марте председатель правления российской компании Алексей Миллер заявил о желании «Газпрома» расторгнуть их. Порошенко, реагируя на это, назвал подобные действия российской компании «газовым шантажом».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Петр Порошенко , Москва
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